Eiffage : remporte le contrat de la Cité de Colmar

Eiffage annonce que Eiffage ConstructionetEiffage Servicesviennent de décrocher le nouveau contrat de conception-réalisation et de maintenance de la Cité Administrative de Colmar, une 'opération majeure' qui s'étire sur près de 20000 m².



Le projet s'inscrit dans une démarche de développement durable qui passe par l'économie circulaire (déconstruction sélective, valorisation des déchets sur les chantiers...), la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la protection de la faune et de la flore.



La construction vise les labels ' Biosourcé ' niveau 2, ' E+C- ' niveau E3C1 et l'Ecolabel A+. Les installations de chauffage, d'électricité et le photovoltaïque permettront également de réduire la consommation d'énergie annuelle de près de 70 %, annonce Eiffage.



La prise en charge de l'exploitation débutera en avril 2021 pour une durée de 8 ans. La livraison de cette opération est prévue fin 2023, indique Eiffage.



