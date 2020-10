Vélizy-Villacoublay, le 21 octobre 2020 18:15

Communiqué de presse

Eiffage remporte le contrat pour la réalisation du nouveau siège social de Lidl

à Châtenay-Malabry pour un montant de près de 140 millions d'euros

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construction, vient de se voir confier par le groupe de distribution Lidl la réalisation de son nouveau siège social dans la ZAC LaVallée de Châtenay- Malabry menée par Eiffage Aménagement, pour un montant de près de 140 millions d'euros.

Le projet conçu par le cabinet d'architecture Atelier M3, porte sur la réalisation d'un ensemble de 40 000 m2 comprenant le siège social de Lidl, une surface commerciale de l'enseigne d'environ 3 000 m2 et une zone de stationnement de 860 places.

Il mobilisera également les expertises d'Eiffage Énergie Systèmes pour les lots techniques (électricité courants forts / courants faibles, CVC) et de Goyer, filiale du groupe Eiffage, pour les façades.

Le campus Lidl, qui accueillera 1 100 salariés, s'organisera en 4 immeubles indépendants : un bâtiment en R+6 et deux bâtiments en R+4, dont l'un dédié à la surface commerciale, tous trois disposés autour d'un bâtiment central en R+4. Des zones paysagères d'une surface totale de

5 000 m2 agrémenteront l'ensemble.

Les travaux débuteront en décembre 2020 pour une livraison de la surface commerciale prévue sur le 2e semestre 2022 et une finalisation de l'ensemble tertiaire sur le 2e semestre 2023.

L'opération vise les labels et certifications BREEAM niveau Excellent, NF HQE bâtiment tertiaire niveau Excellent, et E3C1.

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de plus de 72 500 collaborateurs et a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 18,1 milliards d'euros, dont près de 26 % à l'international.

A propos d'Eiffage Construction

Eiffage Construction intègre les métiers complémentaires de l'aménagement urbain, la promotion immobilière, la construction, la maintenance et les travaux services. L'entreprise est fortement implantée en France à travers ses 10 directions régionales, ainsi qu'en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Eiffage Construction a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros.

