Vélizy-Villacoublay, le 22 février 2021 08:15

Communiqué de presse

Eiffage remporte les travaux d'aménagement des gares

La Courneuve Six-Routes et Le Blanc-Mesnil du Grand Paris Express pour un montant de près de 97 millions d'euros

Eiffage, à travers ses filiales Eiffage Construction et Eiffage Énergie Systèmes, vient d'être désigné lauréat par la Société du Grand Paris des contrats pour la réalisation des travaux d'aménagement tous corps d'état des gares La Courneuve Six-Routes et Le Blanc-Mesnil, ainsi que de plusieurs ouvrages de service, pour un montant de près de 97 millions d'euros.

Les travaux, menés en groupement par les deux entités du Groupe, débuteront dès l'achèvement des phases de gros œuvre confiées à Eiffage Génie Civil dans le cadre du lot 1 de la ligne 16 du Grand Paris Express remporté en 2018.

Implantée au cœur du quartier des Six Routes, la future gare de La Courneuve compte parmi les trois gares qui accueilleront à la fois les lignes 16 et 17 du nouveau métro, et sera en correspondance avec le tramway T1. Le marché remporté porte sur les travaux d'aménagement de la gare et de ses cinq ouvrages de service.

Conçue par l'agence d'architecture Chartier Dalix et réalisée par Eiffage Construction, la gare d'une surface utile de 6 263 m2 se distinguera par la place donnée à sa façade et sa toiture végétalisées faisant échos au parc Georges-Valbon à proximité.

Le marché inclut par ailleurs les travaux d'équipements techniques ainsi que la supervision des installations par les équipes d'Eiffage Énergie Systèmes pour les lots courants forts

(fourniture et pose de tous les équipements associés à l'éclairage, aux appareillages et aux alimentations), courants faibles (contrôle d'accès, vidéo-surveillance, supervision centralisée, téléphonie/interphonie, infrastructure du réseau informatique, sonorisation, système de sécurité incendie), ainsi que CVCD (chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage) et plomberie.

Pour le Blanc-Mesnil, le contrat porte sur la gare qui sera desservie par la ligne 16 du Grand Paris Express, ainsi que six ouvrages de service. D'une surface utile de 5 600 m2, cette gare imaginée par le cabinet Berranger & Vincent Architectes et construite par Eiffage Construction s'inspire des serres horticoles et des kiosques de jardin public. La lumière qui parviendra jusqu'aux quais sera filtrée par des ombrières en bois placées derrière les parois de verre et de métal. Les prestations assurées par les équipes d'Eiffage Énergie Systèmes couvrent les mêmes périmètres d'intervention que ceux de la gare La Courneuve Six-Routes.

La mise en service de ces deux gares, qui devraient accueillir respectivement 34 000 et 18 000 voyageurs quotidiennement, est prévue pour 2024.

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de plus de 72 500 collaborateurs et a réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires de 18,1 milliards d'euros, dont près de 26 % à l'international.

À propos d'Eiffage Construction

Eiffage Construction, filiale du groupe Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, intègre les métiers complémentaires de l'aménagement urbain, la promotion immobilière, la construction, la maintenance et les travaux services. L'entreprise est fortement implantée en France à travers ses 9 directions régionales ainsi qu'en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Eiffage Construction a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros.

A propos d'Eiffage Énergie Systèmes

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintien des systèmes et équipements en génies électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l'environnement. Eiffage

Énergie Systèmes propose une offre sur mesure pour les marchés de l'industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et collectivités et du tertiaire. Grâce à son maillage dense d'agences dans plus de 30 pays, Eiffage

Énergie Systèmes tisse une relation de proximité et répond au plus juste aux enjeux de ses clients. Ses expertises pointues lui permettent également de proposer des solutions innovantes à haute valeur ajoutée.

Eiffage Énergie Systèmes a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros en 2019.

