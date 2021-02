Eiffage : résultat net part du Groupe de 375 ME

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à plus de 16,3 milliards d'euros sur l'année, en baisse de 10,0 % à structure réelle (-10,6 % à périmètre et change constants pcc). Le chiffre d'affaires des Concessions s'établit ainsi à près de 2,6 milliards d'euros, en baisse de 12,7 % (- 15,5 % pcc).



Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 1 263 millions d'euros, en baisse de 37,0 %. Le résultat net consolidé part du Groupe ressort à 375 millions d'euros (725 millions d'euros en 2019) dont 383 millions d'euros générés sur le second semestre (435 millions d'euros en 2019).



Le carnet de commandes des Travaux atteint 16 milliards d'euros, en augmentation de 2 milliards d'euros sur un an (+ 14 %) et représente plus de quatorze mois d'activité.



Le Groupe anticipe pour 2021 un chiffre d'affaires en augmentation significative dans les Travaux, proche de son niveau de 2019. Il anticipe une augmentation de ses résultats en 2021 sans qu'ils puissent toutefois retrouver, dès cette année, leur niveau de 2019.



