Eiffage : signe le contrat de reconstruction du CHU de Caen

Eiffage annonce que Eiffage Construction vient de décrocher le contrat pour la reconstruction du CHU de Caen, un nouvel équipement hospitalier qui constitue la phase 1 de la reconstruction du CHU et porte sur la réalisation des bâtiments Logistique, Administration, Pharmacie et Biologie.



Le projet du nouveau CHU de Caen sera réalisé en deux phases distinctes :

- la phase anticipée - signée par les équipes d'Eiffage - qui comprend les bâtiments Biologie d'une part et Logistique Pharmacie & Administration d'autre part ;

- la phase principale, qui concernera le coeur de l'hôpital : les bâtiments de consultation/hôpital de jour, le plateau médico technique et les hébergements, et les Etablissements Recevant du Public.



Le bâtiment répondra aux exigences de la RT 2012 et une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) sera intégrée à chacune des étapes du projet, précise Eiffage.



Les travaux, d'un montant de 28,6 ME HT, démarreront en avril prochain et dureront 2 ans.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.