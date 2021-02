Eiffage : table sur un rebond du BTP après une baisse de 48% de son bénéfice net en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a annoncé mercredi qu'il tablait sur une hausse de ses résultats en 2021, tirée par ses activités de construction, après avoir subi un net coup de frein en 2020 dû à la crise sanitaire.

"En l'absence de dégradation majeure du contexte sanitaire, le groupe anticipe une augmentation de ses résultats en 2021 sans qu'ils puissent toutefois retrouver, dès cette année, leur niveau de 2019", a indiqué Eiffage dans un communiqué.

La branche Travaux pourrait retrouver dès cette année un chiffre d'affaires "proche" de celui de 2019, grâce à la forte accélération des commandes au cours des derniers trimestres. A la fin décembre, le carnet de commandes d'Eiffage atteignait 16 milliards d'euros, en hausse de 14% sur un an, et représentait plus de quatorze mois d'activité.

Le groupe s'est montré plus prudent concernant son activité de concessions autoroutières, pour lesquelles la visibilité est limitée compte tenu du maintien de restrictions de circulation en France et en Europe. Ces restrictions ne permettent pas "d'estimer de façon fiable l'évolution du chiffre d'affaires correspondant", a-t-il souligné.

En 2020, Eiffage a dégagé un résultat net, part du groupe, de 375 millions d'euros, en baisse de 48% sur un an.

Son résultat opérationnel courant s'est établi à 1,3 milliard d'euros, en repli de 37%, tandis que son chiffre d'affaires s'est contracté de 10% sur un an, à 16,3 milliards d'euros. A taux de change et périmètre constant, le chiffre d'affaires a reculé de 10,6%.

Selon un consensus FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 339 millions d'euros, un résultat opérationnel (Ebit) de 1,19 milliard d'euros et un chiffre d'affaires de 16,06 milliards d'euros.

Le groupe a précisé qu'il proposerait un dividende de 3 euros par action au titre de l'exercice écoulé, après avoir renoncé à verser un dividende en 2020.

