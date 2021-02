Eiffage : un petit pas pour OneWeb un grand pas pour Clemessy

Eiffage annonce aujourd'hui que Clemessy, la marque d'EiffageÉnergie Systèmes, a participé au lancement commercial de fusée de Starsem, la filiale franco-russe d'Arianespace, dans le cadre de son contrat d'assistance technique au projet OneWeb.



Ce lancement du 18 décembre 2020 a permis l'envoi de 36 satellites en orbite basse. Clemessy a envoyé sur base deVostochny(Sibérie) uncollaborateurchargéd'assurer l'assistance électromécanique et électrotechnique des installations.



D'autres tirs de Soyouzsont prévus au départ deVostochnyentre mars et juin2021, puis au premier semestre 2022.



Au total,Starsem & Arianespace doiventencore entreprendre une quinzaine de lancementspour la constellationOneWeb depuis Vostochny, Baïkonour (Kazakhstan) et Kourou (Guyane). Comme pour les lancements précédents, Clemessy prendra part au support opérationnel des futures campagnes, assure Eiffage.



