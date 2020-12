Elite House porte bien son nom : réalisée par Duchêne, elle obtient la certification environnementale LEED PLATINUM

Tout d'abord, qu'est-ce que la certification LEED ? Le Leadership in Energy and Environmental Design offre une vérification indépendante attestant qu'un bâtiment, une habitation ou une communauté a été conçu et construit à l'aide de stratégies visant à atteindre une performance élevée dans des domaines-clé de la santé des humains et de l'environnement. Cela concerne notamment l'emplacement et le transport, l'aménagement écologique du site, les économies d'eau, l'efficacité énergétique, la sélection des matériaux et la qualité de l'environnement intérieur.

Débutés en novembre 2016, les travaux ont concerné le désamiantage, la démolition ainsi que la reconstruction du bâtiment comportant 11 niveaux (dont 3 sous-sols), 3.500 m² de commerces, 3.200 m² de bureaux ainsi que deux appartements.

Afin d'obtenir cette certification, diverses spécificités ont été mises en place sur ce chantier, notamment :

• Le recyclage des gravats liés aux travaux de démolitions ;

• L'utilisation de matériaux recyclés, de matériaux locaux et de produits ne générant pas de déchets ;

• L'utilisation de l'eau repensée dans le bâtiment (utilisation de l'eau de pluie, utilisation d'appareils sanitaires peu consommateurs d'eau tel que les WC, robinets, …) ;

• La réduction drastique des déchets produits par le chantier ;

• La réalisation d'une étanchéité à l'air optimum du bâtiment pour éviter les pollutions venant de l'extérieur ;

• La diminution considérable des consommations d'énergies liées à l'exploitation du bâtiment (pose de panneaux photovoltaïques, pose de stores extérieurs, mise en œuvre d'une GTC pointue, gestion de la luminosité dans chaque pièce du bâtiment,…).



Bravo à nos équipes opérationnelles en Belgique de Duchêne et Sodemat (pour la grue tour ainsi que le matériel de coffrage) pour cette belle distinction ainsi qu'à nos partenaires : Vastint et le cabinet d'architecture Ateliers de Genval.



Crédit photos : Luc Seresiat.