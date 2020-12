La « Villa Natura » : un programme Eiffage Immobilier encourageant l'agriculture urbaine à Romainville

Situé à l'entrée de la ville de Romainville, le projet « Villa Natura » est intégré au quartier Youri-Gagarine, conçu dans les années 60 et 70. Ce dernier sera totalement transformé grâce à un vaste projet de rénovation urbaine qui a débuté en 2016 pour s'achever à l'horizon 2027. Le programme de 125 logements, livré en juillet dernier, a été développé en co-promotion par Eiffage Immobilier et Nexity Apollonia. Il fait partie intégrante de la démarche environnementale ambitieuse développée par le groupe Eiffage avec une toiture agricole de près de 400m².

L'objectif de la ville et d'EPT Est Ensemble, porteurs du projet, est de désenclaver et d'ouvrir le quartier Youri-Gagarine et d'offrir de meilleures conditions de vie aux habitants. La mixité sociale est l'une des priorités de ce renouvellement urbain qui s'étend sur 7,2 hectares et est imaginé par l'architecte urbaniste l'Atelier Brenac et Gonzalez.

Située à proximité de la base régionale de loisirs de la Corniche des Forts, l'opération immobilière livrée en juillet 2020 compte 125 logements en accession libre et 55 en locatif social , dont l'investisseur et exploitant est Seine-Saint-Denis Habitat, pour une surface de plancher de plus de 9000m².

Ces logements, répartis sur 2 immeubles collectifs et 5 bâtiments plus petits pensés comme des « maisons de ville », s'articulent autour d'une venelle paysagère, constituant un vecteur urbain et paysager entre la rue Vassou et la base régionale de loisirs.

La Ville de Romainville souhaitant obtenir une labellisation Éco-Quartier, le principe d'agriculture urbaine sera par la suite généralisé à toute l'opération de renouvellement urbain, en lien avec la cité maraichère qui est réalisée par Eiffage Construction. Un potager prendra prochainement place dans l'exploitation agricole de Villa Natura, entouré de grandes parois en métal déployé sur lesquelles pourront grimper des plantes. Un monte-charge en façade permettra d'accéder à la toiture agricole de 375m², dont l'accès sera strictement réservé à un cultivateur professionnel. En plus de cette agriculture urbaine, l'opération bénéficie du label NF HABITAT HQE certifiant des logements de qualité et de performances supérieures (thermique, acoustique, luminosité naturelle, économie de charges, qualité de l'air intérieur, fonctionnalité, sécurité, respect de l'environnement).