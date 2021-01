Les yeux rivés sur «Rives Plaisance» : Eiffage Immobilier livre plus de 100 logements sur la marina de l'Isle Adam

Le port de plaisance de l'Isle Adam est un projet phare porté par Eiffage Aménagement depuis l'été 2017, dans lesquels de nombreux métiers d'Eiffage sont impliqués. Eiffage Immobilier en fait partie et vient de franchir une étape importante sur cette opération en livrant plus de 100 logements situés en pourtour du bassin ; 84 autres logements sociaux seront livrés d'ici quelques semaines.

Le port de plaisance de l'Isle Adam, un projet atypique et exceptionnel en Île-de-France ! Avec la construction d'une marina, d'une capitainerie, d'une écluse, de commerces, c'est une zone de 9 hectares au total qui se dessine.

Nos équipes d'Eiffage Immobilier ont participé à leur tour à l'avancée de ce projet d'envergure en livrant la première partie des logements réalisés, la résidence « Rives Plaisance » : découvrez-la en vidéo.

Imaginé par l'architecte Derbesse Delplanque Architectes et Associés, le projet se constitue de 104 logements en accession, dont la commercialisation a débuté dès 2016 et la livraison a eu lieu en décembre 2020, et de 84 logements sociaux, dont la livraison est prévue début mars. Répartis sur plus de 11 000m² et 6 immeubles, l'architecture des bâtiments est traditionnelle avec une charpente en bois, une toiture en zinc, et des façades en briques avec parement en bois.

Côté environnemental, l'opération répond aux normes NF Habitat HQE (Haute Qualité Environnementale) et RT 2012.

L'une des spécificités de cette opération est qu'elle se situe sur un ancien site militaire utilisé principalement en 1870 et 1945, un site historique anciennement bombardé, pollué, et situé entre une pièce d'eau transformée en port de plaisance et les étangs de la Garenne, qui constituent une réserve de pêche.

Bravo à nos équipes d'Eiffage Construction Résidentiel et Eiffage Construction en Picardie pour cette livraison, et merci à nos partenaires : ERIGERE, SOCOTEC, FIDAL, Wargny Lelong et Associés, SERRAIN et Associés, META acoustique, IE Conseil, LAND'ACT.

Crédit photos : Florian Beaupère // Myphotoagency