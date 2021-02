Village des Athlètes : Eiffage Immobilier et le groupement du secteur E signent les actes de vente des terrains

C'est officiel ! Les 2 groupements qui réalisent les secteurs D et E du Village des Athlètes viennent de signer les actes de vente et deviennent officiellement propriétaires des terrains. Le groupement de la SSCV Héritage qui réalise le secteur E et dont fait partie Eiffage Immobilier est mené par Nexity et est constitué de CDC Habitat, EDF et Groupama. C'est une nouvelle étape qui a été franchie et qui annonce les travaux de construction qui débuteront au printemps !

Cette signature marque l'achèvement du processus de commercialisation démarré en 2019, et l'ouverture des consultations.

Le Village des Athlètes est une véritable démonstration grandeur nature de la ville de demain : il sera le lieu de vie, d'hébergement et d'alimentation de plus de 14 000 athlètes et accompagnants, de toutes les nationalités. Après les Jeux, ce Village sera transformé en un quartier de ville durable, innovant, inclusif, proposant des logements familiaux, spécifiques, des commerces, bureaux, et de nouveaux équipements publics (crèches, écoles, lycée, gymnases, etc).

Alignés sur les objectifs de l'Accord de Paris, avec nos partenaires, nous allons démontrer qu'il est possible de proposer un modèle constructif qui permette à la fois de réduire de moitié les émissions de carbone, sur l'ensemble du cycle de vie des bâtiments, de préserver la biodiversité et d'offrir une vraie qualité de vie pour ses habitants.

En plus d'être un incubateur d'amélioration de nos outils de transition écologique, le Village des Athlètes de fortes ambitions d'inclusion économiques et sociales. Nous aspirons à ce que les Jeux de Paris 2024 soient un catalyseur de bonnes pratiques et un levier de croissance.



Pour Jean-Luc Porcedo, Président de Nexity Villes & Projets: « L'ensemble du groupement du secteur E du Village des athlètes se félicite de la concrétisation du projet avec la signature des actes de vente des terrains. Véritable expérimentation « grandeur nature » de la ville de demain, cette opération est pensée pour se métamorphoser dès 2025 en morceau de ville résilient et vert, conçue pour répondre aux nouveaux enjeux. »



Pensé d'abord pour l'héritage, le Village des athlètes deviendra un véritable quartier vivant après avoir été investi pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques par les athlètes du monde entier.



Bravo à tous les membres du groupement pour cette belle étape franchie, ainsi qu'aux concepteurs du programme immobilier du secteur E : CoBe (Belvédères) / KOZ (Villas) ; Paysagiste : Atelier Georges ; architectes : KOZ / Cobe / Barrault Pressacco / Lambert Lénack / SOA / DREAM Atelier Georges.

Pour en savoir plus, cliquer ici.



Crédit photo : ©SOLIDEO