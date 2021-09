Eiffage : Barclays relève son objectif de cours

Barclays a relevé jeudi son objectif de cours sur Eiffage, qu'il fait passer de 105 à 113 euros, estimant que l'acquisition potentielle d'Equans pourrait 'transformer' le groupe de construction.



De retour d'un 'roadshow' organisé avec l'expert du génie civil et du BTP, l'analyste note que la question la plus fréquemment abordée par les investisseurs a été l'éventuel rachat d'Equans, une opération susceptible selon lui de métamorphoser le groupe français.



'En attendant, l'activité continue de se raffermir et nous relevons de 7% nos prévisions de résultat opérationnel pour la période 2021-2023', souligne l'intermédiaire, qui rehausse en conséquence son objectif de cours.



