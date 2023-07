EIFFAGE : Oddo BHF reste à l'achat après les chiffres d'APRR

APRR a publié un trafic en hausse de 4,2% au 2ème trimestre 2023, marquant une accélération par rapport au +1,8% réalisé au 1er trimestre 2023.



' Sur le 1er semestre, le trafic est en progression de 3.0%, inférieur à la performance observée chez Sanef (+3.8% au S1, dont +3.4% au T1) ' souligne Oddo BHF.



Suite à l'annonce de ces chiffres, Oddo BHF confirme son conseil à Surperformance et son objectif de 124 E.



' Ce sont les véhicules légers qui tirent la croissance sur le trimestre, avec une hausse de +4.9% sur le T2 (après 1.9% sur le T1). La croissance est en revanche plus timide sur les poids lourds avec une hausse de seulement +0.5% après +1.5% au T1 2023 ' indique le bureau d'analyses.



Oddo BHF s'attend pour le groupe Eiffage à un chiffre d'affaires en hausse de 10% à 10 409 ME avec un EBIT en progression de 10% à 1 050 ME et un résultat net à +15% au 1er semestre 2023 par rapport au 1er semestre 2022.



' Le groupe devrait confirmer sa guidance annuelle de ' une nouvelle augmentation de son ROP en Travaux et en Concessions ' et une hausse du résultat net notamment grâce à l'intégration de Getlink par mise en équivalence à partir du T2 2023. Nous avons marginalement ajusté nos estimations 2023 pour intégrer un bon S1/T2. Notre Résultat Opérationnel ressort à 2 372 ME en ligne avec le consensus de 2 356 ME ' rajoute Oddo BHF.



