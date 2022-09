Eiffage : Oddo confirme son opinion et son objectif de cours

Oddo confirme son opinion Surperformance et maintient son objectif de cours à 117E.



L'analyste souligne que le management d'Eiffage a confirmé la dynamique des travaux malgré l'environnement inflationniste. Au 30 juin 2022, le carnet de commandes des travaux est en hausse de 9% par rapport au 30 juin 2021 (vs +2% pour Vinci et +1% pour Bouygues), note Oddo.



Les concessions autoroutières pèseront sur l'avenir note Oddo. ' Après le contrat de plan de 400 ME qui devrait être validé par le conseil d'Etat, Eiffage s'est montré assez confiant sur la capacité des concessionnaires autoroutiers à trouver un accord avec le gouvernement français.



Soutenus par cette bonne dynamique des travaux et du trafic autoroutier, l'analyste relève ses estimations d'EBIT de 2.1% pour 2022 et confirme sa recommandation Surperformance. ' Eiffage est un des groupes les mieux immunisés de notre environnement contre les risques macroéconomiques actuels alors que la valorisation reste attractive. '



