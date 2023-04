Eiffage : Stifel rehausse son objectif de cours

Tout en maintenant sa recommandation 'conserver', Stifel rehausse son objectif de cours sur Eiffage de 107 à 112 euros, voyant une série de facteurs qui devraient continuer à soutenir le titre et le secteur dans son ensemble en 2023.



'En l'absence de catalyseur spécifique au groupe discernable, et étant un peu plus exposé à une récession, nous nous attendons à ce qu'Eiffage soit à la traine de ses pairs directs du contracting, même si 2023 devrait au pire être une année résiliente', juge-t-il toutefois.



'Bien que nous appréciions une approche mesurée et patiente, la stratégie d'Eiffage peut être trop conservatrice pour son propre bien', ajoute le broker, espérant néanmoins qu'un ajustement des valorisations 'cristallise de nouvelles opportunités de M&A'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.