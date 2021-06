La 2 ème édition de « Cité Nous » a eu lieu ! Conçu pour accompagner nos chantiers dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), « Cité Nous » est organisé en lien avec nos parties prenantes pour agir collectivement pour l'emploi, l'environnement, le bien-être, l'insertion. La 1 ère édition avait eu lieu à Noisy le Sec ; cette année à Montreuil, avec Eiffage Construction et l'OPH Montreuil comme co-organisateurs, accompagnés par le CREPI, la Ville de Montreuil, les associations « Sens de l'humus », « Les Cousines » et « RéaVie ».

Le but de cette journée ? Aller à la rencontre des habitants directement concernés par nos chantiers et participer à leur développement personnel, que ce soit lié à l'emploi, à l'environnement ou à la culture. L'évènement a connu un grand succès avec plus de 250 participants !

De nombreux échanges et ateliers ont été organisés, avec la venue très attendue d'un sportif mondialement connu : Souleymane Cissokho, l'actuel Champion inter continental WBA super-welters en boxe ! A son palmarès s'ajoutent le titre de Champion de France poids super-welters en 2019 et sa médaille de bronze aux Jeux olympiques d'été de 2016 (poids welters), mais ce n'est pas pour autant qu'il en oublie l'une des valeurs les plus importantes du sport : le partage. C'est la 2ème fois qu'il participe à « Cité Nous » pour initier les plus jeunes à la boxe. Lors de cette édition, il était accompagné par le club de boxe local « Rixe Boxe » et, ensemble, ils ont créé des vocations : à l'issue de cette initiation, plusieurs jeunes projettent de prendre une licence de boxe avec le club !

En plus de l'atelier dédié au sport, plus d'une centaine de personnes ont pu bénéficier du forum de l'emploi organisé pour l'occasion avec l'aide du CREPI, du territoire et de la Ville. 140 entretiens ont été réalisés par les entreprises partenaires et 7 candidats se sont vus proposés un contrat de travail le jour même ! Nos équipes d'Eiffage Construction ont-elles-mêmes reçu 22 candidats sur leur stand.

Enfin, une centaine d'enfants a pu profiter des animations de sensibilisation à l'environnement et à la culture, proposées par les associations « Sens de l'humus », « Les Cousines » et « RéaVie », association créée pour le réemploi des matériaux fondée par Mohamed Hamaoui, l'un de nos collaborateurs.

Bravo aux équipes mobilisées pour ce bel événement et merci à toutes les personnes et partenaires ayant aidé à son organisation et participé à son succès !