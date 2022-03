Art, verdure, mixité : à Capinghem (59), Eiffage Immobilier livre la résidence intergénérationnelle Cocoon'Ages®

Situé au sein de l'écoquartier Humanicité porté par l'Institut Catholique de Lille, limitrophe de Lille, le projet Cocoon'Ages® Vitruve est développé par Eiffage Immobilier en Nord-Ouest, en partenariat avec Récipro-Cité. En plus des principes de bien-vivre ensemble et de mixité propre au concept, ce programme intègre une dimension artistique avec l'installation d'une œuvre d'art dans le cadre de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre », et environnementale, avec différentes initiatives mises en place.

Ce programme mixte de 80 logements collectifs (dont 58 logements en accession libre et 22 logements vendus en VEFA à SIA) est réparti en 3 bâtiments se déclinant du R+1 au R+4, sur plus de 5200 m² de surface de plancher.

Il offre des logements du T1 au T4, ainsi que des espaces partagés avec, notamment, une Maison des Projets de plus de 100 m2 dont l'aménagement intérieur est adapté pour tous types de handicap (cuisine équipée avec plan de travail réglable électriquement et bouton déporté pour la hotte, contrastes visuels des accès et équipements électriques, WC surélevé entouré de deux barres de relevage…). Cette Maison des Projets est prolongée d'une grande terrasse de 77m², au sein desquelles se passeront notamment des activités développées avec et pour les habitants & riverains.

Animé par un/e Gestionnaire-Animateur/rice, ce lieu convivial représente le cœur du concept Cocoon'Ages®, qui prône des valeurs de solidarité, mixité, bien-vivre ensemble : créer du lien social, entre toutes les générations.

Les logements, imaginés par le cabinet Maes Architecture, sont adaptés ou adaptables à tout type de public et sont évolutifs pour accompagner la vie de tous les résidents. A l'extérieur, la façade béton lasuré et briques lie modernité et intégration au patrimoine architectural environnant.

Le projet accorde une attention particulière aux enjeux architecturaux et paysagers du site. En harmonie avec son environnement, la résidence s'ouvre sur un cœur d'îlot verdoyant et réussit à créer une parfaite transition entre ville et campagne. Les espaces verts - qui représentent près de 2000 m² - sont très présents sur cette opération et permettent cette transition. La toiture végétalisée de 160 m² participe, elle aussi, aux espaces paysagers.

Côté énergétique et environnemental, le confort thermique est assuré avec comme objectif la certification NF Habitat HQE RT -10% pour l'un des bâtiments, et NF Habitat HQE RT -20% pour les 2 autres bâtiments. Tous sont raccordés au réseau de chaleur urbain exploité par Dalkia pour l'ensemble du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.

L'art est également intégré au programme avec l'installation de l'œuvre « Arbre à Palabres (PALABRA) » de l'artiste Michel LAURENT, dans le cadre de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre » signée avec le Ministère de la Culture.

Bravo à toutes les équipes d'Eiffage Immobilier et Eiffage Construction - 40 compagnons en période de pointe !), et merci à nos partenaires :