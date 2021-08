Autoroute INFO : la radio d'APRR pour plus de sécurité

Depuis déjà 30 ans, sur un réseau de plus de 2 500 km, Autoroute INFO est la radio de la mobilité par excellence. Elle émet principalement sur les autoroutes du groupe APRR. Claire Dufossé, experte sécurité et signalisation chez APRR, revient sur les atouts de la radio pour la sécurité : « Autoroute INFO, c'est un compagnon de route qui permet de donner des informations sur le trafic ou les événements sur le réseau autoroutier (accidents, bouchons, obstacles…) Elle diffuse également des conseils de sécurité et des reportages sur les lieux à visiter pour faire une pause le long du trajet. » Ce plus pour la sécurité « nous permet de suivre les conditions de circulation, poursuit Claire Dufossé. C'est un service proposé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui alerte en cas d'accident ou d'incident avec les conseils de sécurité adaptés. »



Des informations qui viennent du terrain

Toutes les infos trafic proviennent des services de l'exploitation du groupe APRR, comme l'explique Claire Dufossé : « Cela permet de donner des informations en temps réel et de manière continue sur l'évolution d'un événement. Les données qui viennent du terrain ou du poste de contrôle et qui sont transmises à Autoroute INFO sont vérifiées. C'est la source la plus sûre pour connaître l'évolution d'un événement ».



De la réactivité pour être proche du temps réel

Un cas particulier où la réactivité de la radio est particulièrement utile, ce sont les alertes contresens. « Quand un contresens est signalé, on lance toute la chaîne d'information, explique Claire Dufossé. On envoie un patrouilleur sur le terrain et on communique le plus rapidement possible cette alerte à Autoroute INFO pour indiquer le lieu de l'événement et les conseils à suivre. Il y a du temps réel en multipliant les moyens de communication avec les panneaux au-dessus des voies et Autoroute INFO qui peut donner plus d'explications. »

Pour retrouver les informations sur le trafic et la sécurité, mais aussi les conditions météo, les reportages métiers ou touristiques ainsi que toute la programmation musicale, c'est sur la fréquence FM 107.7 ainsi que sur la page web autorouteinfo.fr et l'application mobile Autoroute-info.

Pour plus d'informations : rendez-vous sur le site de la radio = https://voyage.aprr.fr/autoroute-info/autoroute-info-un-copilote-pour-votre-securite

