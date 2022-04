Colombie: Eiffage et son partenaire Termotecnica signent un contrat de 345 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Eiffage a annoncé mardi avoir signé un contrat de 345 millions d'euros portant sur la construction du terminal maritime de Puerto Antioquia en Colombie, dans le cadre d'un groupement à parité avec l'entreprise colombienne Termotecnica Coindustrial.

Ce contrat dit EPC (Engineering, Procurement & Construction) a été signé au travers d'Eiffage Génie Civil Marine, mandataire du groupement à 50-50 avec Termotecnica.

"Eiffage Concessions intervient également sur l'opération en tant qu'actionnaire minoritaire indirect de la société de projet, Puerto Bahia Colombia de Uraba SA, aux côtés du groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, via sa filiale CMA Terminals et de partenaires locaux", a précisé le groupe français dans un communiqué.

Le marché porte sur la conception-construction d'une infrastructure portuaire complète comprenant une plateforme en mer - pour l'accostage simultané de cinq porte-conteneurs - reliée, par un viaduc offshore de 3,5 kilomètres et un pont de 320 mètres, à un terminal terrestre de 35 hectares entièrement équipé avec ses bâtiments d'exploitation et des entrepôts, a indiqué Eiffage.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2022 12:33 ET (16:33 GMT)