Eiffage Aménagement/Seqens : un partenariat inédit au service de la requalification urbaine d'un quartier à Igny

Les deux partenaires ont signé mardi 27 juillet un pacte d'actionnaires visant à déterminer le rôle de chacun au sein de cette Société par Action Simplifiée (loi Molle) ayant pour objectif de réaliser cette opération d'aménagement, des études jusqu'aux livraisons.



Il s'agit de la première structure de ce type avec une ESH et un opérateur privé, cette possibilité étant récemment permise par le Code de la Construction et de l'Habitat. Seqens a obtenu l'accord du Préfet de l'Essonne pour participer à cette société.



Le projet consiste à démolir l'ensemble vieillissant des logements sociaux pour y concevoir un nouveau quartier d'environ 650 logements dont la moitié seront des logements sociaux.



Ce montage innovant permet de porter un projet de requalification complet d'un secteur, sans sollicitation de l'ANRU, en proposant une transformation du quartier permettant une mixité sociale et fonctionnelle, avec des équipements modernisés et des espaces extérieurs requalifiés (création d'un parc).



Seqens et Eiffage Aménagement devront ainsi conclure une convention de projet urbain partenarial (PUP) avec la collectivité, qui permettra ainsi de participer au financement du renouvellement de l'offre en équipements publics (extension d'une école, démolition-reconstruction d'un gymnase et d'une cantine scolaire, création d'une médiathèque).



Le foncier de la Ville d'Igny a été intégré à cette réflexion urbaine à l'échelle du quartier. Les deux partenaires ont pour objectif de finaliser le plan masse et la programmation fin 2021 à l'issue de la démarche en cours de concertation avec la collectivité et les habitants.



Nicolas GRAVIT, Directeur général d'Eiffage Aménagement explique « A travers ce partenariat emblématique avec Seqens, Eiffage Aménagement montre une fois de plus sa capacité d'innovation au service du développement de la ville durable dans un contexte de rénovation urbaine.

La complémentarité des savoirs faire avec Seqens est un gage de réussite face aux enjeux de développement du territoire d'Igny : assurer le vivre ensemble grâce à une offre d'habitat pour tous les publics, proposer des services de proximité et redonner à la nature en ville toute sa place. Eiffage Aménagement souhaite faire de ce projet une nouvelle référence da la coproduction public-privé pour accompagner l'intérêt général ».



Pascal VAN LAETHEM, Directeur général de Seqens « En créant cette Société d'Aménagement, avec Eiffage Aménagement, Seqens, en ESH pionnière, se dote de l'outil le plus adapté pour répondre à ces nouveaux besoins de transformation et de mixité de produits, logements sociaux, accession, commerces, équipements publics nouveaux ou rénovés. Seqens ambitionne de développer cette pratique en Ile-de-France. Avec la société d'aménagement, Seqens se positionne en acteur de la fabrique de la Ville : aménageur, opérateur immobilier et gestionnaire sur le long terme. L'évolution des modes de vie, les enjeux environnementaux, la mixité sociale et le bien-être des habitants irriguent chacun de nos projets au service des territoires qui les accueillent ».