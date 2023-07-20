20 juillet (Reuters) - Eiffage SA:
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ D'APRR HORS CONSTRUCTION S'ÉTABLIT À 1 454,1 MILLIONS D'EUROS AU S1
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ D'APRR EN HAUSSE DE 7,8%
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES PÉAGE D'ALIAÉ (A79), MISE EN SERVICE LE 4 NOVEMBRE 2022, EST DE 16,5 MILLIONS D'EUROS
* LE TRAFIC TOTAL A CONNU AU S1 UNE HAUSSE DE 3,0% EN COMPARAISON AVEC L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
* LE TRAFIC DES VÉHICULES LÉGERS CROÎT DE 3,5% SUR LE SEMESTRE ALORS QUE LE TRAFIC DES POIDS LOURDS PROGRESSE DE 1,0% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)