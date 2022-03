Eiffage S A : À Montpellier, Eiffage Immobilier signe la VEFA d'un ensemble immobilier de bureaux en bois avec Groupama Gan REIM

Groupama Gan REIM, pour le compte de l'OPCI Groupama Gan Pierre 1, acquiert, en VEFA, auprès de Eiffage Immobilier, un ensemble immobilier de bureaux en R+2 de près de 3.900 m² situé à Montpellier (34), au cœur du Parc Eurêka qui constitue le pôle tertiaire majeur de la métropole.

L'actif sera livré en octobre 2023 et disposera de la certification « BREEAM Very Good ». Constitué d'une mixité de 2.100 m3 béton à empreinte carbone réduite et de 1.600 m2 façades à ossature bois, le bâtiment vise par ailleurs le label E2C1, évolutif en E3C1 grâce à la possibilité d'installation de panneaux photovoltaïques.

Cet investissement de 12,47 M€ (droits inclus) traduit l'engagement et la volonté de l'OPCI Groupama Gan Pierre 1 de se positionner sur des immeubles neufs et s'inscrivant dans une démarche environnementale vertueuse.

Le design du bâtiment, composé d'une enveloppe d'écailles métalliques à multiples perforations, a été imaginé par le cabinet d'architecte 2A Design, afin de s'adapter à son environnement et de répondre à la problématique de l'ensoleillement.

L'ensemble comprendra des espaces sur-mesure et évolutifs avec des possibilités d'utilisation flexibles.

La convivialité et l'agencement des espaces ont été particulièrement étudiés afin de garantir la qualité de vie au travail des futurs occupants. Le bâtiment comprendra ainsi un patio végétalisé d'environ 150 m², 4 loggias, des terrasses, des balcons et des jardins accessibles aux usagers des bureaux.

Matthieu Reynier, Directeur territorial Eiffage Immobilier, région Occitanie, déclare :

« A la fois le promoteur et le constructeur de cette opération, Eiffage Immobilier a choisi d'orienter son projet vers une approche globale du développement urbain durable, qui prenne en compte les aspects environnementaux, économiques et sociologiques de la ville. Vertueux et résilient, constitué de bois et de béton à empreinte carbone réduite, le bâtiment traduit le savoir-faire et les ambitions de la politique d'innovation transverse et collaborative d'Eiffage Construction ».

Alexandre Hamon, Directeur des Investissements de Groupama Gan REIM, mentionne :

« Cet investissement est particulièrement structurant pour l'OPCI Groupama Gan Pierre 1 puisqu'il permet de se positionner sur le marché montpelliérain et d'acquérir un actif affichant des fondamentaux techniques de première qualité. Groupama Gan REIM démontre à nouveau sa capacité à identifier et à conclure des transactions référentes qui permettent aux FIA gérés de s'inscrire dans une logique de création de valeur pérenne basée sur des actifs répondant aux meilleurs standards de confort, de flexibilité et de respect des normes environnementales ».

Pour cette transaction, l'acquéreur a été conseillé par l'étude notariale acte 2 (Me Baffoy), le cabinet Archers (Me Moutet) pour les aspects juridiques, la société Setim pour les aspects techniques et la société CBRE pour le conseil à l'acquisition. Le vendeur a été conseillé par l'étude notariale Lexnot.

Bravo aux équipes et merci à nos partenaires !