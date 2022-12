Eiffage S A : A suivre aujourd'hui

Eiffage, au travers d’Eiffage Construction et Eiffage Services, vient de remporter en groupement avec l’agence Viguier, les bureaux d’études Oasiis, Egis et Berim ainsi que les entreprises AD Ingé, DIE et DCT, le marché pour la conception-réalisation-exploitation- maintenance du « Second Grand Site » de l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales. Le montant global du marché est de 178 millions d’euros dont plus de 156 millions d’euros pour Eiffage (incluant 155,2 millions d’euros pour la déconstruction et les travaux neufs).Ce marché global de performance a été attribué par les ministères chargés des affaires sociales (ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, ministère de la Santé et de la prévention et ministère des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées) qui se sont engagés, en lien avec la Direction de l'Immobilier de l'État, dans cette opération immobilière d'envergure pour regrouper les services de l'administration centrale, en complément de leur implantation dans le 7e arrondissement de Paris.Situé sur un foncier domanial Porte de Vanves à Malakoff (92), site de l'ancien siège de l'Insee, le futur ensemble comprendra un immeuble en R+7 et un immeuble en R+13 classé IGH qui seront connectés, à chaque niveau, par des passerelles vitrées permettant une percée visuelle entre Malakoff et Paris. Ces deux bâtiments totaliseront une surface de plancher d'environ 35 000 mètres carrés pouvant accueillir 1 800 à 2 000 postes de travail. Ils disposeront notamment d'un auditorium, de salles de formation, d'un espace de travail collaboratif, d'un restaurant.