Eiffage S A : Communiqué de presse des résultats semestriels 2021

Vélizy-Villacoublay, le 25 août 2021 17:40 Communiqué de presse Résultats du 1er semestre 2021 Le premier semestre 2021 marque le retour à la croissance, après une année 2020 affectée par la crise sanitaire. Portés par un carnet de commandes historique fin 2020 et forts d'une organisation du travail éprouvée qui intègre les contraintes sanitaires, les Travaux ont pu renouer avec la croissance et enregistrent un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2019. Les Concessions ont continué à être affectées par les limitations de déplacements, mais de façon moindre qu'en 2020 compte tenu du redémarrage de l'économie. Les résultats du Groupe s'inscrivent ainsi en augmentation sensible sur le semestre, en Travaux comme en Concessions. Le cash-flow libre, traditionnellement négatif au premier semestre, est proche de zéro cette année, grâce à la bonne tenue de la trésorerie des Travaux et malgré la poursuite des investissements de croissance en Concessions. Le Groupe a ainsi pu réduire fortement son endettement net sur un an et Eiffage SA dispose d'une liquidité élevée au 30 juin 2021. Retour à la croissance du chiffre d'affaires : + 25,8 % / 2020, + 1,9 % / 2019

Augmentation sensible du résultat net part du Groupe à 260 millions d'euros contre - 8 millions d'euros en 2020 (290 millions en 2019)

Situation financière solide : baisse de l'endettement net* de 0,7 milliard d'euros sur 1 an et augmentation de la liquidité d'Eiffage SA à 4,9 milliards (+ 0,3 milliard sur 1 an)

Perspectives 2021 :

Activité des Travaux prévue en hausse significative par rapport à 2020, légèrement supérieure à 2019 Concessions toujours affectées par les limitations de déplacement mais de façon moindre qu'en 2020 Résultats du Groupe attendus en augmentation sensible

Chiffres clés 1er semestre Variation Variation en millions d'euros 2019 2020 2021 2021/2020 2021/2019 Chiffre d'affaires 8 535 6 918 8 700 + 25,8 % + 1,9 % Résultat opérationnel courant 836 262 679 + 417 - 157 Marge opérationnelle* 9,8 % 3,8 % 7,8 % Résultat net part du Groupe 290 (8) 260 + 268 - 30 Cash-flow libre* (135) (373) (11) + 362 + 124 Endettement financier net (en Mds€)* 10,7 10,9 10,2 - 0,7 - 0,5 Carnet de commandes (en Mds€)* 14,9 17,1 16,6 - 3 % + 11 % Trafic APRR (tous véhicules) + 19,4 % - 17,1 % * : voir glossaire

Le conseil d'administration d'Eiffage s'est réuni le 25 août 2021 pour arrêter les comptes du premier semestre 2021(1). Activité Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 8,7 milliards d'euros au 1er semestre 2021, en hausse de 25,8 % à structure réelle (+ 25,7 % pcc*) par rapport au 1er semestre 2020. La croissance de l'activité est particulièrement notable en France (+ 29,9 %), le 1er semestre 2020 ayant été lourdement impacté par le premier confinement. À structure réelle, le chiffre d'affaires progresse de 1,9 % par rapport au 1er semestre 2019. Il est rappelé que l'année 2019 avait été particulièrement dynamique dans tous les métiers du Groupe. L'activité des Travaux croît de 27,7 % à 7,4 milliards d'euros (+ 27,6 % pcc) par rapport au 1er semestre 2020 et de 3,8 % par rapport au 1er semestre 2019. Le chiffre d'affaires atteint 5,1 milliards d'euros en France, en hausse de 4,3 % par rapport au 1er semestre 2019, et près de 2,3 milliards d'euros à l'international, en hausse de 2,7 % par rapport au 1er semestre 2019 (+ 2,2 % en Europe hors France et + 5,1 % dans le reste du monde). Compte tenu du caractère atypique du 1er semestre 2020, l'évolution de la performance opérationnelle est commentée ci-après par rapport à la référence de 2019. Dans la branche Construction, l'activité est en baisse de 2,4 % par rapport au 1er semestre 2019 à 1,97 milliard d'euros, dont + 1,1 % en France et - 12,2 % à l'international (diminution sensible d'activité en Suisse et en Pologne). En immobilier, les réservations de logements atteignent 2 194 unités contre 2 534 au 1er semestre 2019. Dans la branche Infrastructures, le chiffre d'affaires est en hausse de 5,6 % par rapport au 1er semestre 2019 à 3,17 milliards d'euros, dont + 5,8 % en France (- 1,6 % dans la Route, + 8,2 % dans le Génie Civil et + 37,8 % dans le Métal) et + 5,2 % à l'international (+ 6,3 % en Europe hors France et + 2,3 % dans le reste du monde). En France, les grands projets du Grand Paris Express et du parc éolien de Saint-Nazaire portent l'activité en Génie civil et Métal. Dans la branche Énergie Systèmes, l'activité est en hausse de 7,0 % par rapport au 1er semestre 2019 2,25 milliards d'euros, dont + 5,4 % en France et + 10,6 % à l'international (+ 10,2 % en Europe hors France où l'Espagne et l'Allemagne enregistrent une forte croissance). Dans les Concessions, le chiffre d'affaires est en baisse de 7,3 % par rapport au 1er semestre 2019 à 1,31 milliard d'euros. Globalement, le trafic autoroutier, bien qu'en hausse sensible par rapport au 1er semestre 2020 (+ 19,4 % chez APRR, + 18,0 % sur l'autoroute A65, + 41,7 % sur le viaduc de Millau et + 30,5 % sur l'autoroute de l'Avenir au Sénégal), n'a pas encore retrouvé son niveau de 2019 du fait des restrictions de déplacement. Toujours fortement impacté par les effets de la pandémie Covid 19, le trafic passagers des aéroports de Lille et Toulouse baisse, quant à lui, de 41,9 % sur un an pour un chiffre d'affaires en diminution de 19,4 %. Sur le 2e trimestre, l'activité du Groupe est en hausse de 2,3 % par rapport au 2e trimestre 2019, dont + 4,1 % en Travaux et - 6,9 % en Concessions. (1) : les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'examen limité des comptes a été émis. 2

Résultats Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 679 millions d'euros, pour une marge opérationnelle de 7,8 % contre 9,8 % en juin 2019 (3,8 % en juin 2020). Dans la Construction, la marge opérationnelle retrouve son niveau de 2019 à 3,4 % (- 2,1 % en juin 2020), soutenue par une bonne performance en travaux en France et en Belgique. Dans la branche Infrastructures, la marge opérationnelle, peu représentative de son niveau en année pleine, passe de - 1,0 % en juin 2019 à - 0,9 % en juin 2021 (- 5,3 % en juin 2020). Dans la branche Énergie Systèmes, la rentabilité atteint 4,0 % contre 3,6 % en juin 2019 (1,1 % en juin 2020). Par rapport à juin 2019, la marge opérationnelle progresse en France, comme à l'international, dans la plupart des implantations. Au total des Travaux, la marge opérationnelle est de 1,7 % et la contribution au résultat opérationnel courant passe de 115 millions d'euros en juin 2019 à 128 millions d'euros en juin 2021. Dans les Concessions, la marge opérationnelle s'établit à 42,2 % contre 51,6 % en 2019 (36,2 % en juin 2020), APRR affichant, pour sa part, une marge d'Ebitda de 75,3 %, contre 76,4 % en juin 2019 (73,1 % en juin 2020). Les autres charges et produits opérationnels se traduisent par une charge nette de 14 millions d'euros contre une charge nette de 19 millions d'euros en juin 2019 (12 millions d'euros en juin 2020). Le coût de l'endettement financier net baisse de 5 millions d'euros sur un an, à 119 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe s'établit ainsi à 260 millions d'euros contre 290 millions d'euros en juin 2019 (perte de 8 millions d'euros au 30 juin 2020). Situation financière L'endettement financier net s'établit à 10,2 milliards d'euros (- 0,7 milliard d'euros sur 12 mois). Le cash-flow libre, traditionnellement négatif au premier semestre compte tenu de la saisonnalité des Travaux, est proche de zéro cette année (- 11 millions d'euros contre - 373 millions d'euros en 2020 et 135 millions d'euros en 2019). La bonne tenue du besoin en fonds de roulement dont la variation saisonnière est limitée à 393 millions d'euros (518 millions d'euros en 2019) et la diminution des intérêts et impôts payés ont plus que compensé l'augmentation sensible des investissements en concessions, principalement due à la poursuite de la construction de l'autoroute A79 dans l'Allier. Financements Le Groupe dispose d'une structure financière solide tant au niveau d'Eiffage SA (et de ses filiales Travaux), bénéficiant d'une notation court terme de F2, que de ses entités concessionnaires dont la plus importante est APRR (notée A- stable). Eiffage SA et ses filiales Travaux disposaient au 30 juin 2021 d'une liquidité de 4,9 milliards d'euros composée de 2,9 milliards d'euros de disponibilités et d'une ligne de crédit bancaire non tirée de 2 milliards d'euros sans covenant financier. Cette facilité est à échéance 2026 pour la quasi-totalité de ce montant. La liquidité d'Eiffage SA est en hausse de 0,3 milliard d'euros par rapport au 30 juin 2020. APRR disposait, pour elle-même, d'une liquidité de 2,9 milliards d'euros au 30 juin 2021, composée de 0,9 milliard d'euros de disponibilités et d'une ligne de crédit bancaire non tirée de 2 milliards d'euros. Cette facilité est à échéance 2026 pour la quasi-totalité de ce montant avec une extension possible d'une année. La liquidité d'APRR est en baisse de 0,2 milliard d'euros par rapport au 30 juin 2020. 3

Composition du conseil d'administration Le conseil d'administration accueillera prochainement un deuxième administrateur représentant les salariés conformément au vote de l'assemblée générale du 22 avril 2020. Le processus de nomination de ce dernier est en cours. Annulation d'actions auto détenues Le conseil d'administration a décidé ce jour, sur autorisation de l'assemblée générale du 21 avril 2021 dans sa 13e résolution à caractère extraordinaire, de procéder à l'annulation, avec effet immédiat, de 2 364 781 actions auto détenues par la société représentant environ 2,36 % du capital. A la suite de cette opération, le capital social d'Eiffage s'élève à 392 000 000 euros divisé en 98 000 000 actions de 4 euros de nominal. Transition écologique Eiffage a diffusé en avril 2021 son deuxième rapport climat suivant les recommandations de la TCFD (Task Force on Climate-relatedFinancial Disclosures). À travers le rapport climat 2021, le Groupe mesure les impacts de chacun de ses métiers et partage leurs plans d'actions opérationnels respectifs pour contenir les dommages environnementaux incluant ceux sur la biodiversité. Le Groupe a rehaussé ses engagements pris en 2020 lors de la publication de son premier rapport climat : en s'alignant sur la trajectoire de 1,5°C selon les critères de la Science-Based Targets initiative (SBTi), et

(SBTi), et en renforçant la cohérence de son engagement en rendant cette trajectoire applicable à tous ses métiers sans exception. Le Groupe envisage ainsi pour 2030, sur la base de ses émissions de gaz à effet de serre de l'année de référence 2019, une réduction de ses émissions internes d'au moins 40 % sur les scopes 1 et 2. Pour l'année de référence 2019, les émissions inscrites dans le scope 3 amont représentent 85 % des émissions de gaz à effet de serre des branches Travaux en France. Sur le scope 3 amont, tous métiers confondus, Eiffage confirme un engagement ambitieux de réduction d'au moins 30 % à l'horizon 2030, objectif qui ne peut être atteint qu'avec la coopération étroite des fournisseurs de biens et de services récurrents du Groupe. En décembre 2020, Eiffage a obtenu la note A- (B précédemment) dans le classement Climate Change 2020 du CDP (Carbon Disclosure Project). En juillet 2021, la stratégie carbone d'Eiffage a été complétée d'un engagement de neutralité carbone au plus tard en 2050, cet engagement est enregistré auprès de la SBTi. 4

Perspectives 2021 En Travaux, le carnet de commandes demeure élevé à 16,6 milliards d'euros, en légère baisse de 3 % sur un an (- 1 % sur 3 mois), liée à la consommation de carnet sur les grands projets (Grand Paris Express, autoroutes A79 en France et A3 en Allemagne, et LGV HS2 au Royaume-Uni) alors que le lot 1 du tunnel ferroviaire Lyon-Turin n'est pas encore entré en carnet pour environ 660 millions d'euros. Ce carnet assure 13,0 mois d'activité aux branches Travaux. Compte tenu de la visibilité que lui confère ce carnet de commandes, Eiffage anticipe désormais pour 2021 un chiffre d'affaires Travaux légèrement supérieur à son niveau de 2019. Dans les Concessions, les limitations de déplacements qui ont fortement impacté le premier semestre ne permettront pas de retrouver le niveau d'activité de 2019, même si le trafic autoroutier estival s'est avéré dynamique. Dans ces conditions, le résultat opérationnel courant du Groupe, affecté par les Concessions, ne retrouvera pas, dès cette année, son niveau de 2019. Il sera toutefois en augmentation sensible par rapport à 2020, tout comme le résultat net part du Groupe. Une présentation plus détaillée des comptes du premier semestre 2021, en français et en anglais, est disponible sur le site de la société, www.eiffage.com. Contact investisseurs Contact presse Xavier Ombrédanne Sophie Mairé Tél. : + 33 (0)1 71 59 10 56 Tél. : + 33 (0)1 71 59 10 62 xavier.ombredanne@eiffage.com sophie.maire@eiffage.com 5

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.