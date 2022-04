Eiffage S A : Construction lance les travaux de l'ambitieuse Cité Administrative de Lyon, au cœur du quartier Part-Dieu

Nos équipes en Rhône Loire, accompagnées par les cabinets d'architectes Snohetta Studio et Z architecture, ont été retenues pour réaliser le projet novateur et ambitieux de la nouvelle Cité Administrative de Lyon. Remportée à l'été 2021, l'opération répond à des besoins d'optimisation des lieux de vie et de travail, ainsi qu'aux enjeux environnementaux et énergétiques grâce à différents modes constructifs, matériaux et labels.

C'est le 2ème MPGP (Marché Public Global de Performance) remporté par nos équipes d'Eiffage Construction concernant les cités administratives du Haut-Rhin et du Rhône. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'un vaste plan d'investissement lancé par l'État, en vue de remettre à niveau - ou de créer - bon nombre d'infrastructures de ce type à travers le territoire. Leur point commun : un engagement du mandataire sur les performances énergétiques des bâtiments durant toute la durée du contrat d'exploitation.

Le futur Centre Administratif d'État de Lyon traduit certains des grands bouleversements à l'œuvre en ce moment, tant dans les usages et modes de travail, les échanges professionnels et sociaux des équipes, que dans l'accueil du public et le service aux citoyens. Pour répondre à ces attentes, il s'est fixé plusieurs objectifs :

intégration des enjeux et problématiques énergétiques ;

besoin de modernité ;

esthétisme à repenser ;

praticité du lieu de travail.

Sur 19 000 m², le cadre de travail sera généreux et convivial, confortable, modulable, avec une nouvelle identité architecturale à la fois forte et remarquable tout en restant cohérente avec le style Part Dieu. Elle sera lumineuse, ouverte sur la ville, et végétale et offrira plus de 3 000 m² d'espaces extérieurs, invitera à travailler autrement, en favorisant le bien-être. De nombreux services et installations seront disponibles : conciergerie, roof-top, locaux pour associations, terrasse végétalisée,…

Afin de réduire son empreinte carbone, nous avons recherché et utilisons des solutions techniques pensées en conséquence avec l'utilisation de :

plus de 400 tonnes de matériaux biosourcés,

plus de 50% des matériaux fabriqués en France,

matériaux recyclés (planchers, moquette),

bois certifié durable PEFC / FSC,

béton bas carbone.

Les façades sont composées du système Panobloc (façade à ossature bois) avec un habillage en tôle d'aluminium. Ces panneaux préfabriqués (bardage et menuiseries) seront mis en œuvre dans le cycle du gros œuvre, une première dans la région Centre Est.

Techniquement, des panneaux rayonnants réversibles, une production photovoltaïque, la récupération des eaux de pluie, le raccordement sur réseaux chaud/froid urbains et un éclairage 100% LED seront mis en place. Tous ces éléments permettront au projet d'être certifié HQE BD 2016 niveau excellent et E3C1, inscrivant le projet dans la démarche environnementale ambitieuse du groupe Eiffage.

Tout juste lancés, les travaux s'achèveront fin 2023. Nous sommes fiers de cette belle aventure, félicitons les équipes et remercions nos partenaires :