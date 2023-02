Eiffage S A : Construction livre « IN'CUBE », le centre de Recherche et d'Innovation de Danone, exemplaire sur le plan architectural et environnemental

Ce nouveau centre de 21 500 m², situé sur le plateau de la French-Tech à Gif-Sur-Yvette, remplace l'ancien centre Daniel Carasso de Palaiseau. Le bâtiment « IN'CUBE » a pour ambition d'accélérer l'innovation de Danone, dans le secteur de l'alimentation. La structure mixte bois-béton, le soin apporté aux espaces d'échanges et de création, l'importance accordée au végétal et à la gestion de l'eau, font de ce projet un symbole des ambitions du groupe Danone.

Le projet du Centre International de Recherche et d'Innovation de Danone est un espace innovant, multifonctionnel, flexible, et ouvert sur l'extérieur (notamment via le Danone Café, ouvert en rez-de-chaussée pour les consommateurs, et via les espaces de coworking, ouverts aux start-up). Ses 21 464 m² de surface de plancher, répartis sur 5 niveaux, dont 12 863 m² consacrés aux bureaux et 8 601 m² aux laboratoires lui confèrent un statut de centre d'excellence, connecté à son écosystème.

Eiffage Construction, titulaire du macro-lot n°2, avait en charge les fondations, la structure bois/béton, l'étanchéité ainsi que la métallerie et la serrurerie.

Eiffage Construction Bois et Savare, sont intervenus sur ce projet pour la pose de la structure bois ainsi que des SHEDS, vitrine et signature architecturale du projet. Ces derniers sont constitués de deux poutres de 16 m de long fabriqués, en partie, en atelier par Savare.

En utilisant desmatériaux à très faible impact sur l'environnement, tels que le bois (utilisé en élément structurel (poteaux bois lamellé collé en trame porteuse de façade) et dans la constitution de planchers en lames de bois massif croisées) et, en ayant recours à lasobriété énergétique du bâtiment (grâce à, notamment, sa compacité, ses stores extérieurs et la présence de panneaux photovoltaïques sur la cinquième façade), le bâtiment atteint un seuil carbone inédit pour un bâtiment industriel avec un poids carbone de 360 kgCO2eq/m², lui permettant de viser les certifications BBCA V3, HQE Bâtiment Durable 2016 niveau Excellent, BREEAM NC 2016 niveau Excellent, Osmoz (1 levier) et Ready2Services (1 étoile).

Par ailleurs, les chiffres témoignent de l'engagement sans faille des équipes dans l'atteinte de nos objectifs :

17 000 m 3 de béton dont 11 000 m 3 de béton bas carbone (CEM III A)

de béton dont 11 000 m de béton bas carbone (CEM III A) 1 250 T d'aciers

8 323 m² de planchers bois et 733 m 3 de poteaux en bois lamellé collé

de poteaux en bois lamellé collé 3 grues

11 mois de gros-œuvre

28 compagnons en pointe (9 Savare ainsi que 8 Intérimaires)

Un grand bravo à nos équipes et nos partenaires dont Arte Charpentier Architectes et Goyer (pour la réalisation des façades) font partie, qui ont tous remarquablement œuvré sur cette splendide opération !

Maître d'ouvrage : DANONE RESEARCH

Maître d'œuvre : ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES

Maîtrise d'œuvre d'exécution : JONES LANG LASSALLE OPC et Maîtrise d'œuvre d'exécution : Artélia