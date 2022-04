Eiffage S A : Construction livre « Native » à Montigny-le-Bretonneux, 19 000 m² de bureaux aux nombreux labels

C'est fait ! Nos équipes viennent d'effectuer la réception auprès de CODIC de l'immeuble de bureaux « Native ». Après la signature en décembre 2019, les travaux ont débuté en février 2020 par la reprise d'une paroi existante et une fin de démolition de l'ancien bâtiment. Désormais, le bâtiment neuf représente 19 000 m² de surface de plancher et est composé de 8 niveaux de bureaux. Prônant le bien-être de ses utilisateurs, il obtient de nombreux labels et certifications environnementaux.

Située au cœur du 2ème pôle d'activités d'Ile-de-France, le bâtiment, déjà emblématique sur les aspects architecturaux, environnementaux et pour les usagers, est idéalement placé à moins de 100 mètres de la gare (RER C), proche du centre commercial et du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il participera à l'agrément et au renouveau de l'ensemble du quartier du centre-ville.

2 commerces au rez-de-chaussée et 1 100 m² de zones décorées (hall, cafétéria et RIE) font partie intégrante du projet. Son architecture contemporaine, moderne et élégante pensée par WILLERVAL & Associés et la qualité des prestations qui seront proposées feront de cette opération un bâtiment répondant au confort recherché par les occupants. C'est Orange qui en sera l'utilisateur principal, avec l'arrivée de plus d'un millier de collaborateurs.

La façade en verre et aluminium réalisée par GOYER, avec ses bandeaux saillants et ses brise-soleils effilés, se démarque des autres bâtiments du quartier. Le bâtiment peut accueillir 1 500 postes de travail, dans des locaux agréables, adaptés aux nouveaux modes de travail.

De nombreux labels et certifications illustrent la qualité environnementale et d'usage du projet :

Breeam 2016 - Excellent ;

HQE 2016 - Excellent ;

RT 2012 -30% ;

Label WiredScore ;

Ils sont complétés par 1 600 m² d'espaces végétalisés, répartis sur tous les étages de l'immeuble (balcons, terrasses).

Bravo à nos équipes - 31 compagnons d'Eiffage Construction en période de pointe - pour cette belle réception, et merci à nos partenaires :

Maître d'ouvrage : CODIC

Architecte : WILLERVAL & Associés

MOEX : BUILDERS & PARTNERS

Acquéreur : HSBC REIM France - SCPI Elysées Pierre

Utilisateur principal : ORANGE

Crédits photos: Eric Spiridigliozzi