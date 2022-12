Eiffage S A : Construction livre « WELLCOME », un nouvel espace de travail accueillant aux portes de Paris

Le bâtiment Wellcome, après 2 ans de travaux, vient d'être livré dans les délais, par Eiffage Construction, à la grande satisfaction du Maître d'ouvrage, le fonds développement Batipart. L'immeuble présente 7 niveaux de superstructure qui reposent sur une infrastructure de 3 niveaux de sous-sol (126 places de parking) pour une surface de 14200 m2 de surface. Avec ses deux patios et sa forme en Z, cet immeuble, loué en majorité à un locataire de premier rang, apportera aux futurs usagers, aux futurs usagers un cadre de travail confortable et très lumineux. Le bâtiment est notamment certifié HQE Bâtiment Durable niveau très performant et BREEAM NC 2016 niveau Very Good.

WELLCOME se situe dans le quartier des collèges à Malakoff, dans un secteur proche de l'arrêt de métro « Châtillon Montrouge », future gare du Grand Paris Express. L'objectif : développer un projet rationnel et optimisé en termes de bureaux, proposant une architecture ambitieuse et pérenne, tout en s'insérant dans une démarche environnementale concrète. Le terrain sur lequel ont été construits ces bureaux, s'inscrit dans un contexte de réaménagement des accès alentours de la gare.



Le projet en chiffres c'est :

Plus de 14 210 m 2 de surface de bureaux

de surface de bureaux 1559 m 2 d'espaces de services

d'espaces de services 1360 m2 de jardins paysagers

Côté architecture, les matériaux et couleurs proposés reprennent les ambiances du quartier et des projets contemporains en cours sur la commune de Malakoff ou les communes limitrophes. Des matériaux pérennes ont été utilisés à l'instar du verre, de l'acier et de l'aluminium laqué.



Les façades comportent des protections solaires en caillebotis acier et aluminium laqué ce qui participe à un jeu d'ombres et de lumières sur les façades et permet également de limiter les apports de lumière dans l'immeuble.



Le bâtiment s'inscrit dans la démarche éco-responsable ambitieuse du groupe Eiffage en ayant obtenu 4 labels ; HQE Bâtiment Durable niveau « très performant », BREEAM NC 2016 niveau Very Good, Label OSMOZ, Label WIREDSCORE niveau Silver et RT 2012 -30%.

Bravo à nos équipes Ile-de-France pour cette belle réalisation !



Maître d'ouvrage : BATIPART

Architecte : Hubert GODET SAS