Eiffage S A : Construction remporte le marché, pour le compte de Just - Evotec Biologics EU, d'une usine biopharmaceutique première du genre en Europe (31)

Accélérer l'accès des européens aux thérapies biologiques, tel est l'objectif de la nouvelle usine de production biopharmaceutique J.POD® Toulouse de l'entreprise Just - Evotec Biologics EU, construite grâce aux soutiens de l'Etat* et de son plan France Relance, la Région Occitanie et Toulouse métropole. Eiffage Construction, réalisera les travaux de la future usine en entreprise générale ; une seule usine similaire existe, dans l'état de Washington aux Etats-Unis.

Grâce à sa filiale Just - Evotec Biologics, Evotec se positionne idéalement pour renforcer les capacités nécessaires à la lutte contre la COVID-19 et les futures menaces pandémiques.

Evotec, entreprise allemande de R&D pharmaceutique pour les grands laboratoires, s'empare peu à peu du marché européen en y implantant sa deuxième plus importante usine après celle de Redmond, près de Seattle aux Etats-Unis.



Cette usine ultra technologique baptisée J.POD® Toulouse, France (EU), d'une superficie totale de 15 000 m2, implantée sur le campus Curie à Toulouse, développera deux types d'activité : la fabrication et production d'une part, et le design et le développement des produits et procédés d'autre part.



L'objectif : produire des médicaments à partir des cellules du vivant, en stimulant la production d'anticorps, et non plus des médicaments issus de la chimie de synthèse. Sur le plan médical, cette usine pourra contribuer aux traitements de plusieurs pathologies, les biothérapies étant à la fois polyvalentes et ciblées. Parmi les maladiesconcernées, Just - Evotec Biologics EU cite notamment "le Covid-19, le paludisme, l'hépatite B" mais également les cancers.



L'entreprise allemande a investi 150 millions d'euros dans ce chantier. L'État, la région Occitanie et Toulouse Métropole soutiendront sa construction à hauteur de 50 millions d'euros, dans le cadre du plan de renforcement des capacités industrielles en santé depuis la pandémie. Les travaux débuteront en septembre 2022 et s'étendront jusqu'à mars 2024.



Les futurs locaux pour Just - Evotec Biologics EU comprendront :

un bâtiment principal d'environ 150m x 100m accueillant une partie production,

une zone bureaux et laboratoires de recherche,

une zone logistique.



Le bâtiment sera construit sur pieux, la zone de production sera quant à elle sur pilotis, de manière à laisser fluer la Garonne en cas de crue. Les infrastructures ainsi que les élévations seront en béton armé, la toiture sera en charpente métal avec jusqu'à 30m de portée sur la zone production. Des murs en béton CF2H auto-stables de 15m de haut sépareront la zone de production des autres zones.



Côté certification, le projet vise la certification LEED® Silver**.



Au départ, l'usine comportera deux lignes de production et emploiera 150 personnes mais, à terme, elle pourrait compter six lignes de production et 250 salariés.

L'ouverture officielle est prévue pour 2024-2025. Plusieurs mois de formation des personnels seront nécessaires pour travailler sur le site puisque la production de bio-médicaments utilise des technologies de pointe très réglementées devant être préalablement validées administrativement.



Maître d'ouvrage : Just - Evotec Biologics EU

Maîtrise d'œuvre : PM Groupe, INGEROP, BRUNERIE & IRISSOU

Entreprise générale : Eiffage Construction

Autres entités du Groupe : Eiffage Energie Systèmes et Eiffage Route



*Ce projet a été financé par le gouvernement dans le cadre du programme d'investissements d'avenir et est également soutenu économiquement par la région Occitanie et Toulouse Métropole.



**La certification LEED®, Leadership in Energy and Environmental Design, est une certification écologique pour les bâtiments initiée aux Etats-Unis en l'an 2000 par l'US Green Building Council®