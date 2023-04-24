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    FGR   FR0000130452

EIFFAGE S.A.

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Eiffage S A : Document AMF CP. 2023DD895875

24/04/2023 | 18:22
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2023DD895875

24 avril 2023

FR0000130452 - DD156204

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Laurent Dupont, administrateur EIFFAGE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : EIFFAGE

LEI : 969500OQXKE5WDM9M994

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 24 avril 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 104.2500 Euro

VOLUME : 250.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 104.2500 Euro

VOLUME : 250.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 avril 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Eiffage SA published this content on 24 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 April 2023 16:21:39 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2022 20 058 M 22 020 M -
Résultat net 2022 904 M 992 M -
Dette nette 2022 10 415 M 11 433 M -
PER 2022 11,3x
Rendement 2022 3,34%
Capitalisation 9 934 M 10 906 M -
VE / CA 2022 1,01x
VE / CA 2023 0,93x
Nbr Employés 73 500
Flottant 77,0%
Graphique EIFFAGE S.A.
Durée : Période :
Eiffage S.A. : Graphique analyse technique Eiffage S.A. | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EIFFAGE S.A.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 14
Dernier Cours de Clôture 104,20 €
Objectif de cours Moyen 123,86 €
Ecart / Objectif Moyen 18,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Benoît de Ruffray Chairman & Chief Executive Officer
Christian Cassayre Chief Financial Officer
Jean Guénard Independent Director
Marie Lemarié Independent Director
Carol Xueref Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
EIFFAGE S.A.13.36%10 906
VINCI18.19%68 067
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED14.92%38 754
LARSEN & TOUBRO LIMITED6.88%37 932
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED58.63%29 304
QUANTA SERVICES, INC.16.35%24 068
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