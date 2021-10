Eiffage S A : Dorsalys Pleine activité autour du marché de travaux et d'intégration des systèmes ( pour les T12 et T13 Express

Spécialisées dans la conception, le développement et le maintien en opération de postes de commande dans le domaine des transports urbains et inter urbains, nos équipes officiant pour la marque Dorsalys doivent intervenir sur ce chantier en tant qu'assembleur et intégrateur des différents systèmes et équipements du « Système Global PCC CFA ». Nos collaborateurs ont aussi pour mission de réaliser les études, déployer, intégrer et essayer les systèmes comme la sonorisation, la vidéo protection, le réseau de télécommunication, les alimentations. Ils ont aussi en charge la supervision de l'ensemble des systèmes en interface sur les sites de maintenance et de remisage (SMR) des tram-train et sur les sites du réseau urbain et du réseau ferré national (RFN) : stations voyageurs locaux techniques et locaux d'exploitation. L'intervention des experts Dorsalys, notre marque dédiée au marché des infrastructures et réseaux, a pour objectif de permettre l'exploitation des deux lignes Tram-Train actuellement en construction.

Actuellement en plein travaux et déploiement sur T13, les équipes ont permis de livré en mai 2021 à l'exploitant une partie du poste de contrôle pour l'exploitation du SMR l es premiers essais sur l'ensemble de la ligne étant prévu de débuter à l'automne 2021.

Reliant Massy Palaiseau à Évry Courcouronnes via Épinay sur Orge, le Tram Train 12 Express desservira 13 communes de l'Essonne (91) au sud de Paris, tout en multipliant les correspondances avec le réseau en place (RER, bus…). Plus à l'ouest, le Tram Train 13

Express cheminera, quant à lui, entre Saint Germain en Laye et Saint Cyr l'École (30 minutes de trajet d'un point à l'autre du tracé). À la fois plus rapides et plus respectueuses de l'environnement, ces deux nouvelles lignes contribueront à accroître l'attractivité des villes desservies.

