Eiffage S A : Énergie Systèmes remporte la réalisation de la première station d'hydrogène renouvelable à Belfort

Eiffage Énergie Systèmes - Clemessy aura pour mission l'ingénierie, l'électrotechnique, les fluides et la protection du site. Eiffage Route, membre du groupement, sera en charge des travaux de terrassement, de génie civil et de VRD.

Eiffage Énergie Systèmes - Clemessy, filiale du groupe Eiffage, vient de remporter le marché clé en main pour la conception et la réalisation d'un site multimodal de production et de distribution d'hydrogène qui sera exploité par Hynamics (filiale hydrogène du groupe EDF) à Danjoutin dans le sud de Belfort.

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de ses 72 000 collaborateurs et a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 16,3 milliards d'euros, dont 26,5 % à l'international.

A propos d'Eiffage Énergie Systèmes

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintien des systèmes et équipements en génies électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l'environnement. Eiffage Énergie Systèmes propose une offre sur mesure pour les marchés de l'industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et collectivités et du tertiaire. Eiffage Énergie Systèmes a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1 milliards d'euros en 2020.

