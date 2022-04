Eiffage S A : Immobilier et Aménagement confirment leur modèle résilient d'aménageur-promoteur-constructeur

Eiffage Immobilier et Eiffage Aménagement ont réalisé un chiffre d'affaires global de 1 106 millions d'euros en 2021, en progression de + 19,1 % par rapport à 2020.

En 2021, Eiffage Immobilier et Eiffage Aménagement ont poursuivi leur développement tout en renforçant leur engagement en faveur de la transition écologique, de la mixité et de la qualité de vie au cœur des villes.

À l'écoute de la société, les deux acteurs marquent un fort engagement en faveur du logement pour tous et du vivre ensemble innovant, mais aussi d'une ville toujours plus inclusive, durable et résiliente, en ligne avec la stratégie du groupe Eiffage.

Eiffage Aménagement, aménageur à impact positif

Eiffage Aménagement confirme en 2021 sa place d'acteur privé majeur dans le domaine de l'aménagement urbain, avec 1 200 000 m² en cours et 900 000 m² en développement.

Forte de son ambition d'accompagner les collectivités dans leurs mutations, Eiffage Aménagement imagine avec elles le monde d'après : une ville pour tous, plus inclusive, et plus respectueuse de l'environnement.

Les faits marquants :

• Eiffage Aménagement a poursuivi la réalisation de plusieurs opérations majeures sur le territoire, avec notamment le programme de logements sur l'îlot Ponant au Plessis-Robinson (92), la création du quartier Lizé sur le site des anciennes casernes du même nom à Montigny-lès-Metz (57) et la phase 2 de l'éco-quartier LaVallée à Châtenay-Malabry (92).

• L'opération de requalification de la ZAC des Hauts de Joinville à Joinville-le-Pont (94) s'est achevée.

• La Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon (21) sera quant à elle livrée en mai 2022.

• La concession d'aménagement de la ZAC Lallier-Gare des 3 communes à l'Hay-les-Roses (94) sur 51 000 m2 a été remportée en juillet 2021.

• Eiffage Aménagement a acquis auprès du groupe PSA un foncier d'une emprise de près de 21 hectares sur son site historique de Rennes - La Janais sur les communes de Saint-Jacques-de-la-Lande et de Chartres-de-Bretagne (35).



Eiffage Immobilier renforce son engagement dans la transition écologique et les solutions innovantes au service de la société

Les réservations de logements s'élèvent à 4 164 unités (3 612 en France) dont 45 % dans le cadre de ventes en bloc aux investisseurs institutionnels et bailleurs sociaux.

Dans le domaine du tertiaire et de l'hôtellerie, l'entreprise dispose de près de 230 000 m² en chantier ou en cours de développement sur l'ensemble du territoire, et de plus de 900 chambres en cours de travaux ou de montage.

Les faits marquants :

• Répondant aux enjeux accrus du vieillissement démographique, les résidences intergénérationnelles Cocoon'Ages® continuent leur progression avec 10 résidences livrées en 3 ans, 10 en travaux et 20 en développement. De leur côté, les résidences services seniors Cazam®, lancées en 2019, montent en puissance avec la signature de 2 nouvelles résidences à Vernon (27) et l'Haÿ-les-Roses (94). 3 sont en cours de travaux dont une à Clermont-Ferrand (63). La première résidence Cazam® sera livrée en 2022 à Pontoise au sein de la ZAC Cours des marchandises portée par Eiffage Aménagement.

• Création de la filiale Habitat Solidaire qui se mobilise en faveur d'un logement pour tous. Adossée à de grands gestionnaires de centres de stabilisation et d'hébergement d'urgence, Eiffage Immobilier Habitat Solidaire proposera à l'Etat et aux collectivités des projets clés en main sur des fonciers en attente de mutation grâce aux permis précaires avec un hébergement plus qualitatif grâce à l'expertise d'Eiffage Construction solutions industrialisées.

• En avril 2021, création de la structure Eiffage Immobilier solutions industrialisées bas carbone, pour adresser de nouveaux marchés en 2e et 3e couronne d'Ile-de-France (maisons individuelles et petit collectif) et contribuer plus massivement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette nouvelle structure permet de développer des solutions qui offrent de nombreux avantages : gain de 10 à 12 mois sur la livraison, réduction des nuisances pour les riverains, amélioration de la maîtrise des risques sur les chantiers…

• L'année 2021 marque aussi le lancement des travaux du Village des athlètes des jeux de Paris, une opération emblématique mixant bois et béton à empreinte carbone réduite, et portée par un groupement auquel appartient Eiffage Immobilier.

• Dans le domaine du résidentiel : 43 opérations ont été lancées représentant un potentiel de commercialisation de 3 531 logements. Eiffage Immobilier poursuit par ailleurs son activité sur le segment des résidences étudiantes et de tourisme avec notamment le lancement d'une résidence tourisme de 52 lots aux Deux-Alpes (38) et de 189 logements étudiants à Villeneuve d'Ascq (59).

• En immobilier tertiaire et hôtellerie, Eiffage Immobilier a livré 6 opérations de bureaux en 2021 dont Window à Rennes, siège régional d'Eiffage Immobilier et d'Eiffage Construction, un projet 100 % conçu en BIM. Les travaux des 9 000 m² de commerces sur le site de LaVallée à Châtenay-Malabry (92) ainsi que les 5 900 m² à Nice (06) au sein du projet Joia Meridia ont été lancés. En hôtellerie, les 171 chambres des deux hôtels Hilton à Tours (37) ont été livrées.

L'innovation reste au cœur de la stratégie des deux acteurs avec la création en 2021 du LAB' by Eiffage, permettant d'inventer et de déployer des solutions innovantes « by Eiffage ». Une initiative interne qui met à contribution tous les métiers du groupe Eiffage pour répondre aux nouveaux usages du bâtiment du futur, plus variés et plus intenses.

Pour en savoir plus sur le plan international et sur les perspectives 2022, lire le communiqué de presse