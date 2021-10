Eiffage S A : Immobilier inaugure le nouveau campus parisien de NEOMA Business School

En surplomb du centre commercial Italie 2, l'édifice a fait l'objet d'une transformation de bureaux en établissement d'enseignement supérieur tourné vers l'innovation et adapté aux nouveaux usages pédagogiques, pour accueillir le nouveau campus parisien de NEOMA Business School à partir de la rentrée académique 2021.

Ce projet est l'aboutissement d'une forte collaboration entre Eiffage Immobilier et NEOMA Business School et s'est révélé être un véritable défi technique et créatif, imaginé par les agences Philippe Meurice Architecture, DEGW et A 26 et relevé par les équipes de Pradeau Morin Rénovation, de septembre 2019 à juin 2021. Les travaux de rénovation et d'aménagement de ce site visaient en effet à tirer profit des atouts exceptionnels du bâtiment (larges plateaux ouverts, lumière traversante, vue à 360° sur tout Paris…) pour les transformer en espaces variés et créatifs, favorisant la pédagogie de demain.

Les travaux se sont déroulés dans un site urbain dense dans un bâtiment avec une structure complexe du fait de sa forme semi-pyramidale. L'immeuble se situe en effet au-dessus du centre commercial Italie 2 et d'un parking public, dans un ensemble immobilier comportant 5 Immeubles de Grande Hauteur.

Le nouveau campus, qui vise la certification HQE Bâtiment Durable Performant, occupe désormais 6 000 m² sur 5 niveaux. Il comporte 25 salles de cours, des salles de créativité, des espaces de coworking, un amphithéâtre modulable et des espaces dédiés à l'association des diplômés et à l'incubateur de l'Ecole.

Fidèles à l'engagement culturel d'Eiffage Immobilier, signataire depuis 2015 de la Charte « 1 immeuble, 1 œuvre », une réflexion s'est instaurée entre Eiffage, NEOMA Business School et la Mairie du 13e, faisant de l'art un vecteur important du rayonnement de l'arrondissement, qui favorisera la rencontre et l'échange.

A cette occasion, l'œuvre d'art d'Aurélie Pétrel «Triangulation » a été dévoilée. Celle-ci est composée de 3 photographies imprimées sur verre reliant 3 trois continents, trois territoires, trois déplacements qui en convoquent bien d'autres : Amérique (zone volcanique du désert d'Atacama), Europe (à Barcelone), Asie (face à la mer intérieure de Seto).

L'artiste est enseignante et responsable du Pool photographie à la HEAD-Genève, elle co-dirige en parallèle le Laboratoire d'expérimentation du Collège international de photographie du grand Paris. Son travail fait partie de la collection du Centre National D'art Moderne - Centre Georges Pompidou, Paris, du Centre National des Arts Plastiques (CNAP) et d'autres collections publiques dont celle du Musée de l'Elysée à Lausanne.

Bravo à nos équipes pour cette belle opération, et merci à nos partenaires :

• Maître d'œuvre et architecte Coque Vide : groupement PMA - DEGW

• Maître d'œuvre et architecte Travaux Preneurs : A26

• Entreprise générale : Pradeau Morin Rénovation

• BE fluides : EPPY

• BE acoustique : META

• BE Structure : SCYNA4

• Bureau de Contrôle : SOCOTEC

• Préventionniste : CASSO

• BE sûreté et sécurité : CSD

• SPS : BTP consultants

• AMO HQE : Blue Idea

• Coordonnateur SSI : EUROCOORD

• AMO désamiantage : CEDRES