Eiffage S A : Le club industriel Sekoya annonce les lauréats du 3e appel à solutions lancé sur le thème de l'adaptation au changement climatique

Pour cette troisième édition, 75 solutions ont été déposées sur la plateforme Sekoya dont 15 par des start-up internationales autour de thèmes clés que sont la biodiversité, le confort d'été, la gestion de l'eau, les îlots et parcours de fraicheur, les matériaux biosourcés, la rénovation énergétique et la résilience climatique.

Créée en 2019, la plateforme a pour but d'identifier des solutions bas carbone et d'accompagner leurs concepteurs dans leur développement pour une mise en œuvre à grande échelle en leur permettant d'intégrer des appels d'offres. Ces innovations œuvrent au service d'un développement durable partagé puisque disponibles pour tous les acteurs du secteur.

L'événement était aussi l'occasion d'annoncer l'arrivée de Rexel et Lited, deux nouveaux partenaires, qui viennent agrandir le cercle des membres du club industriel Sekoya, contribuer aux échanges et partager leurs ambitions autour de cette initiative en réflexion perpétuelle sur les enjeux de demain.

Ce mercredi 8 septembre 2021, Eiffage et Impulse Partners se sont réunis avec leurs partenaires CEEBIOS, Covivio, le CSTB, Gerflor, Legrand, Saint-Gobain, l'Union Sociale pour l'Habitat ainsi que Vicat, pour choisir et annoncer les lauréats du 3e appel à solutions de la plateforme Sekoya sur le thème de l'adaptation au changement climatique.

MAXIMUM (www.maximum.paris/)

Maximum fabrique du mobilier en série à partir de pertes de production industrielle.

Le coup de cœur du public est :

WECO (www.weco-toilet.com/)

Weco propose des toilettes à chasse d'eau écologiques et autonomes qui sont aussi modulables et mobiles. Elles traitent et recyclent les eaux usées en chasse d'eau sur site.

Les autres structures présentes et présélectionnées étaient :

CAUDEX (www.caudex.org/)

Accompagnement sur mesure de projets d'aménagement pour valoriser les sols et dynamiques végétales en place, en utilisant des rémanents locaux.

EEL ENERGY (www.eel-energy.fr/)

EEL Energy propose la production d'électricité propre, décarbonée et sans rejet de déchets grâce à une hydrolienne qui ondule comme un poisson, préservant ainsi la faune et la flore.

IPSIIS (ipsiis.com/)

IPSIIS a développé une mousse isolante minérale légère et incombustible avec une empreinte carbone et un contenu énergétique très faibles.

MASCARA (www.osmosunwater.solutions/)

Solution de dessalement solaire autonome sans batterie pour un approvisionnement durable et écologique des villes et communautés.

SOLIOTI (solioti.fr/)

Un mur végétal nouvelle génération en textile recyclé avec un système d'arrosage autonome et intelligent utilisant les eaux pluviales récupérées.

SUSTAIN'AIR (www.sustainair.fr/)

Sustain'Air propose ZEPHYR, un système de traitement d'air qui utilise de la chaleur en été pour climatiser les bâtiments.

