Eiffage S A : Le groupement Eiffage / Arcade-VYV signe avec le ministère des Armées la concession pour la gestion de son parc de logements en France

Nové assurera également l'entretien-maintenance de l'ensemble du parc ainsi que la modernisation et l'amélioration de la qualité de service aux ressortissants. Elle veillera, à travers un parcours client digital et une offre dédiée de services, à faciliter la vie et le quotidien des familles résidentes.

Le financement du programme sera en partie assuré par des fonds propres apportés par les actionnaires de Nové et par un emprunt de 1,3 milliard d'euros souscrit par Nové auprès de la Banque européenne d'investissement (474 millions d'euros), de l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (100 millions d'euros), et d'un pool de 10 banques commerciales : Auxifip, BBVA, BNP Paribas, Caisse d'Épargne et de Prévoyance IDF, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, LB Saar, NordDeutsche LB, KfW IPEX-Bank et Société Générale.

Eiffage et Arcade-VYV, qui ont allié leurs compétences et savoir-faire dans la société de projet dédiée Nové détenue à 50/50, remportent ce premier contrat de concession accordé en France pour la gestion externalisée d'un parc de logements domaniaux sur tout le territoire métropolitain pour une durée de 35 ans. Ce lundi 14 février s'est tenue, au ministère des Armées, la signature du contrat dont le chiffre d'affaires global s'élève à un peu plus de 7 milliards d'euros.

Les filiales régionales d'Arcade-VYV et d'Eiffage Construction, qui maillent finement l'ensemble du territoire métropolitain, développeront leurs expertises au sein des sociétés Nové Gestion et Nové Construction, et assureront respectivement les prestations de gestion locative et patrimoniale d'une part et de conception construction des travaux initiaux d'autre part.

Pour garantir tout au long de la concession le haut niveau d'ambition en matière environnementale attendu par le ministère des Armées, la création d'un fond d'arbitrage carbone & climat dédié au projet est prévue. Il contribuera au financement de solutions innovantes de surperformance environnementale au bénéfice de la vie des militaires et de leurs familles.

La gestion effective démarrera début 2023 après une période de transfert avec le gestionnaire actuel. Les études des premiers projets de construction devraient débuter rapidement et des travaux préparatoires sur plusieurs sites sont attendus dès cette année.

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de ses 72 000 collaborateurs et a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires de 16,3 milliards d'euros, dont 26,5 % à l'international.

A propos d'Arcade-VYV

Issu du rapprochement entre le Groupe VYV -premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France- et le Groupe Arcade -4e acteur sur le marché du logement social-,Arcade-VYV, généraliste de l'habitat, est composé de deux pôles : social et privé. Au travers de ses 35 sociétés ancrées dans les territoires, il construit en moyenne 5 500 logements par an et en gère plus de 200 000. Le Groupe Arcade-VYV couvre l'ensemble des métiers de l'immobilier : il construit et gère une offre complète de logements et de résidences services sur tous les segments de l'habitat.

