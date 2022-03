Eiffage S A : Le siège de BNP Paribas Fortis, construit par Eiffage Benelux, reçoit la plus haute distinction au MIPIM à Cannes

Jeudi 17 mars 2022, lors des MIPIM Awards à Cannes, le nouveau siège de BNP Paribas Fortis situé Montagne du Parc, à Bruxelles, a remporté le premier prix dans la catégorie « Meilleur bureau et développement commercial ». Le projet Montagne du Parc est une collaboration entre l'agence internationale Baumschlager Eberle Architekten, les cabinets d'architectes belges Styfhals architecten et Jaspers-Eyers Architects, et l'entreprise de construction Eiffage Benelux, filiale d'Eiffage Construction. Le bâtiment compte 4 100 postes de travail.

Les MIPIM Awards, de renommée internationale, récompensent les projets immobiliers les plus remarquables au monde. Le fait qu'un projet situé en Belgique ait remporté la médaille d'or constitue donc une prestation remarquable.

Une concurrence intense

Les MIPIM Awards se composent de douze catégories. Lors d'un premier tour, le jury a sélectionné trois à cinq nominés pour chaque catégorie. Ce qui n'est pas une tâche aisée : malgré les désagréments du COVID, qui ont entraîné l'annulation du salon en 2020 et sa tenue sous une forme allégée et partiellement en ligne en 2021, 171 candidats de 42 pays différents ont soumis un projet. Lors d'un second tour, le public de Cannes a pu voter pour son projet préféré. Dans la catégorie 'Meilleur bureau et développement commercial', Montagne du Parc s'est trouvé en concurrence avec Gioia 22 de Milan, One Vanderbilt de New York et Southworks de Londres. Une forte concurrence, et pourtant c'est Montagne du Parc qui a séduit le jury et le public.

Une connexion au sens littéral

L'ancien siège social datait de 1979 et a été démoli. Bien que le nouveau projet couvre une plus grande surface utilisable, il est plus bas que son prédécesseur et respecte les hauteurs de construction hétérogènes des environs. Avec neuf étages en surface et cinq en sous-sol, Montagne du Parc représente 100 000 m2 et 4 100 postes de travail. Il comprend un auditorium, un centre de conférences, un parking souterrain pour 268 voitures, 40 motos et 330 vélos, ainsi qu'une galerie marchande.

Du côté de la rue Montagne du Parc, le bâtiment est plus haut de trois étages que du côté de la rue Baron Horta. Néanmoins, grâce aux niveaux du toit présentant une vague ondulatoire, il est connecté à son environnement d'une manière organique et presque naturelle. Un ascenseur public intégré pour les piétons et les cyclistes relie la ville haute et la ville basse. Le bâtiment comporte plusieurs entrées, qui mènent presque toutes à deux cours et à l'Atrium, à partir duquel toutes les surfaces de bureaux sont accessibles.



Contact avec la ville

Un rôle de premier plan est réservé à l'Atrium, qui s'étend sur quatre étages et joue un rôle de liaison. Les coins restauration en font un lieu de rencontre animé, évoquant l'atmosphère de la ville à l'intérieur. Les zones commerciales du rez-de-chaussée communiquent à la fois avec la dynamique intérieure et avec la vie urbaine de la rue. De cette manière, le nouveau siège de BNP Paribas Fortis cherche à établir le contact avec son environnement de manière informelle. Le bâtiment est soutenu par un exosquelette de trois cents colonnes, toutes uniques. Les colonnes sont en béton architectural blanc avec un pigment vert. Le vert crée de la vie et de la profondeur, un effet encore renforcé par le fait que les découpes dans les colonnes suivent un motif dynamique sur la façade.

À l'intérieur, des espaces ouverts et modernes invitent à la rencontre et à l'interaction, entre eux et avec l'environnement. En outre, les espaces sont flexibles et modulables, de sorte qu'ils peuvent répondre aux besoins changeants et évolutifs des utilisateurs.



Durable et vert

Lorsque le bâtiment précédent a été démoli, les fondations ont été conservées. Les matériaux ont été réutilisés et recyclés autant que possible. Comme une partie de l'espace du sous-sol d'origine n'était plus nécessaire, le niveau inférieur a pu être utilisé pour le stockage de l'énergie thermique saisonnière (STES). Sous le bâtiment se trouvent pas moins de 14 000 m³ d'eau, soit un volume suffisant pour remplir quatre piscines olympiques. La chaleur stockée dans l'eau pendant les mois d'été peut être utilisée en hiver, sans utiliser de combustibles fossiles. Le bâtiment est doté d'un vaste toit vert de 5 500 m², visible depuis de nombreux endroits, ainsi que d'un grand nombre de panneaux photovoltaïques. Il n'est donc pas surprenant que Montagne du Parc soit un bâtiment passif et qu'il ait reçu le label BREEAM Excellent.

Le caractère écologique du bâtiment est d'ailleurs également tangible pour les utilisateurs et les visiteurs. Plus de 1 400 m² de verdure dans les patios et autour du bâtiment font pénétrer la nature à l'intérieur. Une atmosphère positive, le confort et l'expérience utilisateur sont au cœur du nouveau siège de BNP Paribas Fortis, ce que n'ont pas manqué d'apprécier le jury et le public de Cannes.



Max Jadot, CEO BNP Paribas Fortis:

« Notre nouveau bâtiment est le symbole même de notre mission : construire ensemble un avenir positif. Conçu pour évoluer avec son époque et à la pointe de la technologie, il est avant tout un modèle de durabilité. Si cet immeuble a pu voir le jour, c'est aussi grâce à l'expertise de fournisseurs et entrepreneurs de notre pays. Je suis très fier que notre projet durable ait reçu le prestigieux prix MIPIM. »



Christophe Van Ophem, CEO Eiffage Benelux:

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir contribué à l'obtention de ce prix emblématique. Cette réussite est le fruit d'une excellente collaboration avec la banque BNP Paribas Fortis que je remercie pour sa confiance, avec les architectes Baumschlager Eberle Architekten, Styfhals & Partners et Jaspers-Eyers, ainsi qu'avec tous nos partenaires, dont Besix. C'est en collaborant en confiance et en transparence qu'on réalise les plus grands exploits, ce projet en est la preuve. »

