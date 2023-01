Eiffage S A : Polska remporte l'appel d'offres public pour la modernisation du stade municipal de Cracovie

C'est officiel, le 8 décembre dernier, Eiffage Polska Budownictwo a remporté l'appel d'offres public pour la modernisation du stade municipal de Cracovie où se tiendront les cérémonies d'ouverture et de clôture de la 3e édition des Jeux européens (compétition multisports), du 21 juin au 2 juillet 2023 . Au programme de ce vaste chantier : la réfection de la façade de 11 500 m2, le remplacement des fenêtres et des portes ainsi que la modernisation des équipements HVAC avec le déploiement de solutions économes en énergie.

Cracovie est l'ancienne capitale de Pologne et la deuxième plus grande ville du pays. Riche d'une architecture historique et de plusieurs siècles d'histoire, elle est l'une des destinations touristiques les plus populaires du pays.

Le stade

Henryk-Reyman

, construit entre 2004 et 2011, s'étend sur plus de 21 150 m2, culmine à près de 35 m de hauteur et, peut accueillir près de 33 000 spectateurs. Il est situé dans la partie ouest de la ville, tout près du centre historique. Avec ses quatre tribunes couvertes et son pavillon des médias, il est la propriété de la ville de Cracovie et est utilisé par l'équipe de football Wisła Kraków.

Côté architecture, la modernisation du bâtiment se concentrera sur la nouvelle façade. Il est prévu de remplacer les fenêtres, les portes et d'améliorer l'esthétique générale, afin que l'installation soit plus impressionnante de l'extérieur. Les changements visent également à rendre le stade économe en énergie.

Concernant le système HVAC (chauffage, ventilation, climatisation d'air), il est prévu de remplacer les unités de traitement de l'air situées sur les façades et de mettre à niveau le système d'aération des cages d'escalier. Le projet comprend également une mise à jour complète du système d'alarme incendie.



« Nous sommes fiers que le résultat de nos travaux fasse à nouveau partie du paysage de Cracovie. Nous remercions la ville pour la confiance qu'elle nous a accordée en nous confiant cette tâche et nous nous déclarons tout à fait prêts à la mener à bien. Bien que le projet puisse poser de nombreux défis, nous sommes prêts à les relever. Nous réaliserons les travaux selon le système "design and build", qui nous permet de nous adapter de manière dynamique aux changements de conditions, tant techniques que météorologiques. Nous sommes ravis de pouvoir mettre à profit notre longue expérience pour aider la ville dans ses préparatifs pour les prochains Jeux Européens, qui seront inaugurés sur la pelouse du stade municipal Henryk Reyman modernisé dans quelques mois seulement ! » Marek Kowalik, directeur régional Sud, Eiffage Polska

Ce chantier débuté le 8 décembre 2022, nécessitera l'intervention de quasiment 100 compagnons et devrait se clôturer fin mai 2023.

Maître d'ouvrage : Conseil des infrastructures sportives de Cracovie

Maîtres d'œuvre : Marcin Popiołek, Jacenty Styś