Eiffage S A : Rapport financier semestriel 2021

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes semestriels consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

II. Rapport semestriel d'activité

Activité

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 8,7 milliards d'euros au 1er semestre 2021, en hausse de 25,8

à structure réelle (+ 25,7 % à périmètre et change constants) par rapport au 1er semestre 2020. La croissance de l'activité est particulièrement notable en France (+ 29,9 %), le 1er semestre 2020 ayant été lourdement impacté par le premier confinement. A structure réelle, le chiffre d'affaires progresse de 1,9 % par rapport au 1er semestre 2019. Il est rappelé que l'année 2019 avait été particulièrement dynamique dans tous les métiers du Groupe.

L'activité des Travaux croît de 27,7 % à 7,4 milliards d'euros (+ 27,6 % à périmètre et change constants) par rapport au 1er semestre 2020 et de 3,8 % par rapport au 1er semestre 2019. Le chiffre d'affaires atteint 5,1 milliards d'euros en France, en hausse de 4,3 % par rapport au 1er semestre 2019, et près de 2,3 milliards d'euros

l'international, en hausse de 2,7 % par rapport au 1er semestre 2019 (+ 2,2 % en Europe hors France et + 5,1 % dans le reste du monde).

Compte tenu du caractère atypique du 1er semestre 2020, l'évolution de la performance opérationnelle est commentée ci-après par rapport à la référence de 2019.

Dans la branche Construction, l'activité est en baisse de 2,4 % par rapport au 1er semestre 2019 à 1,97 milliard d'euros, dont + 1,1 % en France et - 12,2 % à l'international (diminution sensible d'activité en Suisse et en Pologne). En immobilier, les réservations de logements atteignent 2 194 unités contre 2 534 au 1er semestre 2019.

Dans la branche Infrastructures, le chiffre d'affaires est en hausse de 5,6 % par rapport au 1er semestre 2019 à 3,17 milliards d'euros, dont + 5,8 % en France (- 1,6 % dans la Route, + 8,2 % dans le Génie Civil et + 37,8 % dans le Métal) et + 5,2 % à l'international (+ 6,3 % en Europe hors France et + 2,3 % dans le reste du monde). En France, les grands projets du Grand Paris Express et du parc éolien de Saint-Nazaire portent l'activité en Génie civil et Métal.

Dans la branche Énergie Systèmes, l'activité est en hausse de 7,0 % par rapport au 1er semestre 2019 à 2,25 milliards d'euros, dont + 5,4 % en France et + 10,6 % à l'international (+ 10,2 % en Europe hors France où l'Espagne et l'Allemagne enregistrent une forte croissance).

Dans les Concessions, le chiffre d'affaires est en baisse de 7,3 % par rapport au 1er semestre 2019 à 1,31 milliard d'euros. Globalement, le trafic autoroutier, bien qu'en hausse sensible par rapport au 1er semestre 2020 (+ 19,4 % chez APRR, + 18,0 % sur l'autoroute A65, + 41,7 % sur le viaduc de Millau et + 30,5 % sur l'autoroute de l'Avenir au Sénégal), n'a pas encore retrouvé son niveau de 2019 du fait des restrictions de déplacement. Toujours fortement impacté par les effets de la pandémie Covid 19, le trafic passagers des aéroports de Lille et Toulouse baisse, quant à lui, de 41,9 % sur un an pour un chiffre d'affaires en diminution de 19,4 %.

Sur le 2e trimestre, l'activité du Groupe est en hausse de 2,3 % par rapport au 2e trimestre 2019, dont + 4,1 % en Travaux et - 6,9 % en Concessions.

4