Eiffage S A : Services, un objectif commun, l'atteinte de la performance

Les collèges de Saint-Raphaël, de Carcès et de La Seyne-sur-Mer ont été réalisés dans le cadre d'un contrat de partenariat public-privé signé avec Eiffage Concessions en décembre 2015.

Ces trois établissements ont été conçus et construits par Eiffage dans le respect de la démarche Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM) portant sur les aspects sociaux, environnementaux et économiques du bâtiment avec des objectifs de performance concrets et adaptés à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.



Le label BDM porte sur sept thèmes :

Gestion de projets

Territoire et site

Matériaux

Énergie

Eau

Confort et santé

Social et économique



Depuis la livraison en 2018, les équipes d'Eiffage Services ont en charge la maintenance bâtimentaire et technique des collèges et poursuivent les démarches environnementales du label BDM engagés, en veillant à la maîtrise de l'énergie ainsi que sur la maîtrise des impacts sur la biodiversité.

Elles veillent notamment au confort d'usage à savoir, l'engagement de confort thermique d'été, l'éclairage naturel, la qualité d'air intérieur ; mais également à l'utilisation de matériaux biosourcés avec, par exemple, l'installation d'une chaudière bois dans le collège de Carcès qui permet d'alimenter en chauffage les bâtiments (collège, gymnase et demi-pension).



Un programme d'accompagnement pédagogique a été mis en place en 2019 avec les utilisateurs des collèges et les équipes d'Eiffage Services afin de sensibiliser les élèves à la biodiversité et l'énergie. Pour le collège de Saint-Raphaël, une association s'est déplacée durant une semaine pour sensibiliser les classes de 5eme sur l'économie d'énergie (eau, électricité etc.) et la biodiversité, ce type d'atelier sera renouvelé tous les ans.



Le label Bâtiments Durables Méditerranéens garantit également un niveau de qualité énergétique et environnementale. Il permet de favoriser le bioclimatisme, minimiser l'impact des matériaux, réduire les consommations d'eau et d'énergie pour préserver le confort et la santé des occupants, tout en tenant compte des enjeux sociaux et économiques. Un exemple de réussite favorisant la biodiversité sur site est le suivi du développement des arbustes d'aristoloche pistoloche plantés durant la phase travaux qui montre une légère colonisation de la zone par les arbustes. La conséquence est le développement de 2 nouveaux plants ainsi que la ponte d'œuf et le développement à l'état de chenille de la prosperine. Un autre exemple mettant en avant la biodiversité est la remise en marche de la filtration de la mare pédagogique, ainsi que des travaux de reprise du liner.



Après trois ans d'exploitation pilotées par Eiffage Services, les équipes ont obtenu les niveaux or et argent « Bâtiment Durable Méditerranéen ». Un partenariat sur le long terme qui les engage à respecter les performances du label.



Grâce à son savoir-faire et son professionnalisme, Eiffage Services démontre sa capacité à s'engager et à accompagner ses clients et ses partenaires dans la transition énergétique et écologique.