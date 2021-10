Eiffage S A : Silex² en vidéo, un projet technique unique et aux ambitions environnementales nombreuses par Eiffage Construction

3 ans après le début des travaux en juillet 2018, nos équipes ont livré l'opération Silex², projet emblématique à l'architecture audacieuse, aux défis techniques uniques et aux ambitions environnementales nombreuses ! Réalisé pour Covivio, il est porté par Eiffage Construction Concluences et s'est fait en synergie avec différents métiers d'Eiffage : Demcy pour les démolitions (anciennement Chastagner), Goyer pour les façades, Eiffage Energie Systèmes pour les lots courant faible - courant fort, et Clévia pour les lots CVCD (chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage) et plomberie.

Situé au centre du quartier Part-Dieu en plein renouveau et entre 2 résidences de logements occupées, nos équipes ont mis en place une organisation logistique exemplaire, non seulement pour notre propre chantier mais aussi en interface avec les autres chantiers à proximité, avec une attention particulière portée pour limiter les nuisances et communiquer en continu avec les riverains.

Très technique, le projet consiste en la construction d'un bâtiment ERP de 9 niveaux, ainsi qu'en la réhabilitation d'une tour existante en béton liaisonnée avec une extension neuve en structure métallique, formant un ensemble désigné comme IGH (Immeuble Grande Hauteur). Une structure métallique de 1800 T formant un exosquelette aura été nécessaire pour réaliser la partie extension. Il a également fallu supprimer 2 étages sur la partie existante, un défi relevé avec brio !

En termes de performances énergétiques et environnementales, l'opération entre dans la lignée des ambitions du groupe Eiffage en visant 2 certifications - HQE niveau Excellent et BREEAM niveau Excellent - et intégrant 1 700 m² de terrasses aménagées et végétalisées, dont 600 m² dédiées à l'agriculture urbaine.

Silex² c'est aussi une opération architecturale unique, notamment en raison de sa hauteur (mât culminant à 126 mètres !) et de ses façades vitrées avec « épines » horizontales et verticales mises en lumière la nuit et réalisées par Goyer.

Les 31 000m² sont répartis sur 23 étages et 3 niveaux techniques, accueillant des bureaux, un auditorium de 135 places, une brasserie à la vue exceptionnelle au 21ème étage, un restaurant d'entreprise, une cafétéria, 400m² de commerces et une salle de fitness.

Cette opération d'envergure aura nécessité 3 ans de travaux réalisés par 150 compagnons en moyenne et 300 en période de pointe sur site, rythmés par de grandes étapes :

• Juillet 2018 - Sept 2018 : Démolitions des bâtiments existants

• Sept 2018 - Fev 2019 : Travaux préparatoires (Soutènements, terrassements, fondations profondes)

• Décembre 2018 - Mars 2019 : Montage des grues, cellule pour prototypes de façades

• Juillet 2020 : Achèvement de la charpente métallique de l'extension de la tour IGH

• Juillet 2021 : livraison de l'opération

Bravo à toutes les équipes et merci à tous nos partenaires pour cette réalisation exceptionnelle :

• Maitre d'Ouvrage : COVIVIO

• Architectes :

o MA Architectes

o ARTE Charpentier Architectes

• Architecte Décorateur : JTPM

• BET Structure : Terrell

• BET Façades : Arcora

• BET Fluides : Barbanel

• AMO Environnement : Green Affair

• Contrôleur technique / SPS : Socotec

• Maitre d'Œuvre d'exécution : Builders & Partners