Eiffage S A : Terceo takes part in the new UGC cinema project in Toulouse

Avant d'entreprendre les travaux d'électricité (CFO/CFA), nos spécialistes se sont appuyés sur l'expertise de leurs collègues lillois pour finaliser les études d'exécution du chantier. « Nous avons visité trois cinémas UGC en construction, afin de nous familiariser avec le planning très spécifique de l'équipement des salles. Cloisons, plafonds, réseaux électriques et de climatisation, tout a été mis en œuvre avant l'implantation des gradins qui a rythmé l'état d'avancement du chantier. L'installation des équipements périphériques a été réalisée en temps masqué », indique Nicolas Boulesteix, responsable d'activité.

Investis sur ce vaste chantier, depuis la mise en œuvre du poste de transformation (20 000 V/ 400 V) jusqu'à l'installation de la moindre prise de courant, nos collaborateurs ont procédé au branchement de la totalité des cellules HT liées au réseau Enedis. Ils ont aussi réalisé l'alimentation de secours du cinéma. Le dispositif qu'ils ont mis en service repose sur de puissantes batteries capables de prendre le relais en cas d'urgence et d'alimenter les équipements de sécurité. Nos électriciens se sont chargés, par ailleurs, d'organiser la distribution des trois Tableaux généraux basse tension (TGBT) de l'établissement, afin de pouvoir réaliser l'alimentation et l'installation du réseau informatique et celles de la vidéosurveillance. Nos spécialistes ont installé des caméras dans chacune des salles de cinéma, des caméras à 360° dans le hall d'accueil et dans les différents halls d'attente situés devant les salles, une série de caméras permettant de suivre le parcours des transporteurs de fonds (de l'entrée du cinéma jusqu'au coffre) et des caméras de surveillance couvrant l'ensemble des accès extérieurs. Nos équipes ont mis en place également le contrôle d'accès à tous les locaux techniques par lecteurs de badges et un système anti-intrusion permettant de détecter une anomalie à chacun des accès du cinéma.

« Le Système de sécurité incendie (SSI) qui pilote les turbines des moteurs de désenfumage installés sur le toit du cinéma repose sur une centrale reliée aux batteries de secours. La mise en œuvre du dispositif SSI prévoit aussi l'activation d'une alarme, le pilotage à distance des vidéoprojecteurs et le contrôle de l'éclairage des salles », poursuit Nicolas Boulesteix. Nos collaborateurs ont donc installé un système de sonorisation de sécurité relayé par la flotte des haut-parleurs d'ambiance du cinéma. Ils ont rendu possible l'interruption à distance des projections et ils ont sécurisé l'éclairage, de façon à pouvoir rallumer les salles plongées dans l'obscurité et activer l'éclairage de sécurité en cas d'évacuation.

Après avoir réalisé l'ensemble du câblage (éclairage et sonorisation) d'après les indications d'UGC, nos experts ont installé, dans chacune des salles, un système d'interphonie relié à l'accueil et aux talkies-walkies du personnel pour permettre aux Personnes à mobilité réduite (PMR) d'obtenir une assistance en cas d'urgence. Ils ont aussi mis en service la Gestion technique du bâtiment (GTB), assurant le suivi de fonctionnement de tous les équipements précités, ainsi que la centralisation de la climatisation et la remontée d'informations sur son état de fonctionnement.

