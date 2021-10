Eiffage S A : Un Parc des expositions entièrement réaménagé pour la Ville de Reims

Le 1er octobre 2018, Eiffage Concessions s'engageait pour plus de 25 ans avec la Ville de Reims. Le contrat de Délégation de Services Public portait sur le financement, la conception, la construction, l'exploitation commerciale et la maintenance de 3 bâtiments à Reims : le Centre des Congrès, la Grande salle événementielle ainsi que le Parc des expositions.

Un investissement total de plus de 75 millions d'euros, dont 3.7 millions de fonds propre investis par Eiffage.

Pour ce Parc des expositions datant de 1987, Eiffage et l'architecte Christophe Ballan, en partenariat avec Reims Events, souhaitaient le hisser au niveau des plus grands halls d'expositions français en le faisant évoluer vers un outil moderne, confortable et durable.

Cette impressionnante modernisation, menée par les équipes d'Eiffage Construction et d'Eiffage Route, a débuté au cours de l'été 2019 par la construction d'un nouveau Hall de 6 700 m2 suivis par la rénovation en profondeur de l'ancien Hall 1 de 4 200 m2, portant la surface totale du Parc à 23 000 m2.

Des installations entièrement requalifiées et respectueuses d'un environnement durable.

Le nouveau hall 2, modulable et éclairé naturellement, offre la possibilité d'organiser deux salons en simultané grâce au mur mobile permettant de créer deux espaces de 3 400 m2. Fait de 50 panneaux pesant chacun plus de 500 kg, il permet un affaiblissement acoustique de 40 décibels.

Le Hall 1 a été totalement réhabilité avec un renforcement de la charpente, une isolation thermique accrue, un meilleur confort acoustique et un tout nouvel éclairage (70 projecteurs LED). Entre ces deux halls, un pavillon vitré de 800 m2 accueille les visiteurs et s'ouvre sur un patio arboré, faisant ainsi entrer la lumière et la nature dans le Parc.

Quelques chiffres clés :

10 380 heures d'insertion sociale - En exploitation 5 % du volume d'heure de travail est réservé à l'insertion

Environ 12 M€ de travaux confié à des PME, la plupart régionales

+ 6 000 m2 d'espaces verts créés permettant notamment l'infiltration sur la parcelle



Début 2021, les équipes de Reims Event ont repris l'exploitation pour les 25 prochaines années. Le premier salon " Les Belles Champenoises" a été organisé en juin 2021.

En tant que maître d'ouvrage de cette opération Eiffage Concessions a déployé tout le spectre de ses compétences en termes de pilotage et de coordination de projets, tout en mobilisant le capital compétence acquis sur le Stade Pierre Mauroy de Lille.

Eiffage Concessions a eu ainsi à cœur de créer un outil hautement structurant du territoire rémois sur le très long terme.

Eiffage Services, la société multitechnique d'Eiffage Concessions, accompagne Reims Events depuis 2019 sur les 3 projets de cette délégation de service public. Présentes dès les premières esquisses de la conception, les équipes d'Eiffage Services ont mis à profit leurs expertises afin de garantir une maintenabilité, une durabilité et une fiabilité optimales pour au moins les 25 prochaines années.