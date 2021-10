Eiffage S A : Un petit tour à Tours, pour y découvrir l'ensemble mixte du Haut de la rue Nationale livré par Eiffage Immobilier

C'est à la suite d'un appel à projets lancé par la ville de Tours pour la revalorisation de l'entrée de ville historique que le projet présenté par nos équipes d' Eiffage Immobilier en Grand-Ouest a pu voir le jour. L'opération d'aménagement, menée par la SET, intègre deux hôtels de standing - dont l'exploitation se fait par la franchise Hilton et l'acquisition par la SCI Tours Nationale Hôtel (CDC, Crédit Agricole, Hercacles Développement puis ALTIXIA, NAOS Hôtel Groupe) - , et des commerces - acquis par la SCI Tours Nationale Commerces (Hercacles Commerces). La Réhabilitation d'un immeuble de bureaux - 21 logements (copropriété Horizon Loire) et la construction de 15 logements en copropriété complètent le programme (Résidence Signature).

Situés dans la ville historique de part et d'autre de la rue Nationale et en secteur PSMV (plans de sauvegarde et de mise en valeur), les 3 chantiers réalisés en simultané ont du préserver et respecter l'architecture des bâtiments alentours : notamment le Monument Historique du musée du vin, semi enterré sous le projet, et le musée du compagnonnage avoisinant.

Les près de 12000m² du projet ont été imaginés par l'agence Arte charpentier - Andrew Hobson, fortement inspirée par le site et les bases du travail de Pierre Patou, architecte de la reconstruction de Tours en 1949. De jolies façades en pierres agrafées issues de carrières locales et une sérigraphie sur verre extra-clair et parements métalliques permettant de jouer avec les reflets de la Loire ont été choisies à l'extérieur, tandis qu'une architecture contemporaine habille l'intérieur des bâtiments.

A l'est de la rue Nationale, un bâtiment neuf de près de 5 000 m² labellisé E+C- niveau E2C1 comprend un hôtel HAMPTON 3* de 71 chambres avec un office de restauration et au rez-de-chaussée un espace de restauration, des surfaces commerciales, la nouvelle entrée du Musée du compagnonnage et les 15 logements de la copropriété Signature.

A l'ouest de la rue Nationale, un bâtiment neuf de plus de 6 000 m² labellisé E+C- niveau E3C1 est constitué d'un hôtel Garden INN 4* de 100 chambres avec office restauration, accueil, salle de fitness et des surfaces commerciales. Place Anatole France, un bâtiment réhabilité de plus de 2 000 m², 600 m² dévolus à des salles de séminaires et d'un restaurant et 1 400 m² pour la résidence Horizon Loire de 21 logements complètent l'opération.

Le projet s'est fait en synergie avec Eiffage Energie Systèmes qui a réalisé l'électricité à l'Ouest et Eiffage Route pour une partie des travaux corps d'état de VRD (Voiries & Réseaux Divers).

Bravo à nos équipes - 200 compagnons en pointe - pour cette belle livraison qui sublime l'entrée de ville de Tours, et merci à nos partenaires :

• Vendeur du Foncier : la SET - aménageur.

• Acquéreur Hôtel : SCI Tours Nationale Hôtel (CDC, Crédit Agricole, Hercacles Développement puis ALTIXIA, NAOS Hôtel Groupe),

• Exploitant : NAOS Hôtel Groupe,

• Franchise d'exploitation : Hilton France,

• Acquéreur Commerces : SCI Tours Nationale Commerces (Hercacles Commerces),

• Architecte de conception : Arte Charpentier,

• MOE d'Exe : Eiffage Construction,

• BET Electricité : ICC,

• BET Plomberie : BED,

• SPS et Bureau de contrôle : Qualiconsult