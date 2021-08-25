Eiffage S A : a renoué avec la croissance au S1

25 août (Reuters) - Eiffage a publié mercredi les
résultats suivants pour le premier semestre :
* EIFFAGE DIT AVOIR RENOUÉ AVEC LA CROISSANCE AU S1
* CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 25,8% AU S1 PAR RAPPORT À
2020,
à 8,7 milliards d'euros, EN HAUSSE DE 1,9% PAR RAPPORT À 2019
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À 260 MILLIONS DEUROS AU S1
CONTRE
-8 MILLIONS DEUROS EN 2020 (290 MILLIONS EN 2019)
* LE CASH-FLOW LIBRE, TRADITIONNELLEMENT NÉGATIF AU PREMIER
SEMESTRE, EST PROCHE DE ZÉRO CETTE ANNÉE
* BAISSE DE LENDETTEMENT NET DE 0,7 MILLIARD DEUROS SUR 1
AN ET
AUGMENTATION DE LA LIQUIDITÉ À 4,9 MILLIARDS
* RÉSULTATS ATTENDUS EN AUGMENTATION SENSIBLE SUR L'ENSEMBLE
DE
L'ANNÉE
* ACTIVITÉ DES TRAVAUX PRÉVUE EN HAUSSE SIGNIFICATIVE PAR
RAPPORT
À 2020, LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À 2019
* CONCESSIONS TOUJOURS AFFECTÉES PAR LES LIMITATIONS DE
DÉPLACEMENT MAIS DE FAÇON MOINDRE QUEN 2020
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(Rédaction de Paris)