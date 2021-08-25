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Eiffage S A : a renoué avec la croissance au S1

25/08/2021 | 17:47
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25 août (Reuters) - Eiffage a publié mercredi les résultats suivants pour le premier semestre :

* EIFFAGE DIT AVOIR RENOUÉ AVEC LA CROISSANCE AU S1

* CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE DE 25,8% AU S1 PAR RAPPORT À 2020, à 8,7 milliards d'euros, EN HAUSSE DE 1,9% PAR RAPPORT À 2019

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À 260 MILLIONS DEUROS AU S1 CONTRE -8 MILLIONS DEUROS EN 2020 (290 MILLIONS EN 2019)

* LE CASH-FLOW LIBRE, TRADITIONNELLEMENT NÉGATIF AU PREMIER SEMESTRE, EST PROCHE DE ZÉRO CETTE ANNÉE

* BAISSE DE LENDETTEMENT NET DE 0,7 MILLIARD DEUROS SUR 1 AN ET AUGMENTATION DE LA LIQUIDITÉ À 4,9 MILLIARDS

* RÉSULTATS ATTENDUS EN AUGMENTATION SENSIBLE SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE

* ACTIVITÉ DES TRAVAUX PRÉVUE EN HAUSSE SIGNIFICATIVE PAR RAPPORT À 2020, LÉGÈREMENT SUPÉRIEURE À 2019

* CONCESSIONS TOUJOURS AFFECTÉES PAR LES LIMITATIONS DE DÉPLACEMENT MAIS DE FAÇON MOINDRE QUEN 2020 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
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Résultat net 2021 639 M 750 M -
Dette nette 2021 9 946 M 11 670 M -
PER 2021 13,1x
Rendement 2021 3,16%
Capitalisation 8 562 M 10 061 M -
VE / CA 2021 1,03x
VE / CA 2022 0,96x
Nbr Employés 72 700
Flottant 85,8%
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Eiffage S.A. : Graphique analyse technique Eiffage S.A. | Zone bourse
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Consensus
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Objectif de cours Moyen 105,37 €
Ecart / Objectif Moyen 22,1%
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Benoit de Ruffray Chairman & Chief Executive Officer
Christian Cassayre Chief Financial Officer
Jean Guénard Independent Director
Marie Lemarié Independent Director
Carol Xueref Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
EIFFAGE S.A.9.19%10 061
VINCI11.58%61 186
LARSEN & TOUBRO LIMITED24.88%30 463
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED-7.24%29 894
FERROVIAL, S.A.9.96%21 449
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED0.38%18 602