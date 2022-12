Eiffage, au travers d’Eiffage Concessions, vient d’acquérir près de 75 % du Groupe Sun’R, pourcentage de détention qui sera porté à plus de 80 % courant 2023. Le solde du capital sera conservé par le fondateur Antoine Nogier et l’équipe de management. L’opération a été réalisée par le rachat d’actions existantes simultanément à une augmentation de capital entièrement souscrite par Eiffage. Créé en 2007, le Groupe Sun’R, société à mission, agit pour accélérer les transitions agricole et énergétique, et répondre ainsi aux conséquences du réchauffement climatique.Il s'appuie sur trois activités : le développement et la production d'électricité photovoltaïque, l'agrivoltaïsme dynamique et la fourniture d'électricité verte en circuit court.Cette nouvelle acquisition va contribuer à l'accélération du déploiement d'Eiffage dans les énergies renouvelables en capitalisant sur l'expertise du management et la culture d'innovation des équipes du Groupe Sun'R.