Vélizy-Villacoublay, le 14 septembre 2023

17h40

Communiqué de presse

Eiffage et Enshore Subsea signent un contrat en groupement

pour l'installation de câbles électriques sous-marins à Dakar, au Sénégal,

pour un montant global de 192 millions d'euros*

Eiffage, à travers Herbosch-Kiere filiale d'Eiffage Benelux, a signé en groupement (50/50) avec Enshore Subsea (entreprise britannique spécialisée dans le domaine de l'ingénierie sous- marine), un contrat EPCI pour la conception, la fabrication et l'installation de câbles électriques sous-marins à Dakar, au Sénégal, attribué par MCA-Sénégal II.

Cette opération, dont le montant global s'élève à 205 millions de dollars (192 millions d'euros*), répond à une demande d'amélioration du réseau haute tension de Dakar et de ses alentours. Elle fait partie des différents projets développés dans le cadre du programme Senegal Power Compact (accord de don d'investissement entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique), qui a pour objectif de générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté dans le pays. La gestion de ce programme est assurée par la structure publique sénégalaise MCA- Sénégal II.

Herbosch-Kiere et Enshore Subsea installeront deux câbles électriques de 225 kVm et de 16 kilomètres de long en mer ainsi que six câbles électriques de 2 kilomètres de long et de 225 kVm sur terre, entre la côte ouest (Rive Bel Air) et la côte est (Cap des Biches) de la baie de Dakar. Le travail en mer commencera en octobre 2023 et devrait être terminé avant la fin 2025.

Le projet nécessite la mobilisation des deux entreprises pour le dragage de tranchées, l'installation de conduits en polyéthylène haute densité, le remblayage des tranchées, l'enfouissement des câbles et l'assistance à la pose des câbles pour garantir leur protection. Deux navires seront utilisés pour les travaux : l'Atlantis (polyvalent et autopropulsé) et le Gaverland.

Parallèlement, Eiffage Sénégal sera chargé des travaux de génie civil à terre près de la Rive Bel Air et Eiffage Énergie Systèmes assurera le tirage des câbles terrestres.

* Taux de change en vigueur au 12 septembre 2023 de 1,07 USD par EUR.