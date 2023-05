Eiffage S A : et LA/BA remportent en groupement le marché global de performance du technicentre de maintenance Transilien SNCF Voyageurs « Villeneuve Demain

Le groupement mené par Eiffage fera appel au savoir-faire d'autres sociétés du Groupe, à l'instar d'Eiffage Route, de Demcy (démolition) et de Roland (terrassement), entités d'Eiffage Génie Civil, ou encore de Ferlioz, entité d'Eiffage Concessions nouvellement créée, spécialisée dans la maintenance et l'exploitation d'infrastructures ferroviaires.

Anticipant l'augmentation du trafic des prochaines décennies sur les lignes D du RER et R du Transilien, ce projet vise à adapter les installations de maintenance du site afin de répondre aux caractéristiques techniques des trains nouvelle génération portées par Île-de-France Mobilités. Les objectifs de performance attendus portent sur la disponibilité des installations de maintenance, la performance énergétique des bâtiments par l'installation d'un EMS (Energy management system) et l'optimisation des temps d'intervention.

Attribué par SNCF Voyageurs - Direction Transilien Agence du Grand Villeneuve, ce projet de plus de 35 000 m2 de surface de plancher à conduire sans interruption d'exploitation comprend la conception, la réalisation et la maintenance pendant 6 ans des installations bâtimentaires et ferroviaires (avec trois tranches optionnelles de 3 ans chacune).

Eiffage, au travers de ses filiales Eiffage Génie Civil (mandataire), Eiffage Rail, Eiffage Énergie Systèmes et Eiffage Concessions, a remporté en groupement avec le cabinet d'architectes LA/BA, le marché global de performance portant sur la reconstruction du technicentre de maintenance Transilien du RER D et de la ligne R « Villeneuve Demain », situé à Villeneuve- Saint-Georges, pour un montant global de 452 millions d'euros financé à 100 % par Île-de- France Mobilités (dont 449 millions d'euros pour Eiffage).

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de ses 76 300 collaborateurs et a réalisé, en 2022, un chiffre d'affaires de 20,3 milliards d'euros, dont 30 % à l'international.

À propos d'Eiffage Génie Civil

Eiffage Génie Civil est présente dans l'ensemble des spécialités du génie civil. Ses équipes interviennent depuis la conception jusqu'à la construction, mais aussi en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux ouvrages en France et à l'international.

A propos d'Eiffage Énergie Systèmes

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements en génies électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l'environnement. Eiffage Énergie Systèmes propose une offre sur mesure pour les marchés de l'industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et collectivités et du tertiaire. Eiffage Énergie Systèmes a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros en 2022.

A propos de LA/BA architecture Urbanisme Paysage

Regroupant près d'une soixantaine d'architectes, urbanistes et paysagistes, c'est autour de Maud Leforestier et Frédéric Blérot que l'agence LA/BA développe depuis 20 ans déjà des projets d'architecture, de paysage et d'urbanisme en France et à l'international. Spécialiste des sujets de transports et de mobilité, l'agence conçoit des projets d'urbanisme et d'aménagements d'espaces publics, pôles multimodaux et insertion de tramways, téléphériques, BHNS et autres métros, mais également des bâtiments liés aux transports comme les gares, les parkings et les centres de maintenance.

