Eiffage S A : et NGE remportent en groupement le contrat pour la réalisation du lot 1 de la 3e ligne du métro de Toulouse

Rappelons qu'Eiffage et NGE s'étaient déjà vu attribuer début février le marché pour la réalisation du lot 2 de la future ligne C du métro de Toulouse entre l'ouvrage annexe Laporte et la station Raynal, dans le prolongement du lot 1, pour un montant de près de 590 millions d'euros.

Le projet mobilisera jusqu'à 550 collaborateurs et prévoit 70 000 heures d'insertion professionnelle, dont 20 % de formation, avec la création d'environ 150 à 200 emplois. Il démarrera dès le printemps 2023, après une phase préparatoire de 3 mois. La remise des infrastructures avant aménagement et équipement est planifiée durant l'été 2027, pour une mise en service en 2028.

Afin de limiter l'impact du chantier pour les riverains, le groupement va mettre en place de nombreuses actions réduisant les nuisances occasionnées par les travaux sur les activités du secteur et sur la circulation de tous les usagers. Sur le volet environnemental, le groupement vise une valorisation à plus de 80 % des déblais. Des engagements ont également été pris pour réduire l'empreinte carbone du chantier par l'utilisation d'énergie à dominante renouvelable, de véhicules propres ou encore d'installations de chantier basse consommation éco-conçues.

Le groupement, dont Eiffage est mandataire au travers de sa filiale Eiffage Génie Civil, sera en charge des études et de la réalisation d'un tunnel de 3,85 kilomètres, de 3 stations et de 4 ouvrages annexes en inter-stations. Ce marché prévoit également la réalisation de 3 rameaux de connexion des puits au tunnel.

Eiffage et NGE viennent de remporter en groupement un deuxième contrat attribué par Tisséo, Autorité organisatrice des mobilités, pour les travaux de génie civil des tunnels, des stations et des ouvrages de la future ligne C du métro de Toulouse, entre l'ouvrage annexe Colomiers, situé à 100 m de la station Colomiers Gare et l'ouvrage annexe Laporte (lot 1). Le montant global du contrat s'élève à 233 millions d'euros (part Eiffage 65 % et part NGE 35 %).

À propos d'Eiffage

Eiffage, l'un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l'énergie systèmes et des concessions. Le Groupe s'appuie sur l'expérience de ses 76 300 collaborateurs et a réalisé, en 2022, un chiffre d'affaires de 20,3 milliards d'euros, dont 30 % à l'international.

À propos d'Eiffage Génie Civil

Eiffage Génie Civil est présente dans l'ensemble des spécialités du génie civil. Ses équipes interviennent depuis la conception jusqu'à la construction, mais aussi en réparation et en maintenance, et en démolition, sur de nombreux ouvrages en France et à l'international.

A propos de NGE

En France et dans le monde, les équipes de NGE financent, créent, construisent et rénovent les infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Avec un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, NGE est le 4e groupe français indépendant de son secteur : il développe avec l'expertise de ses 16 000 collaborateurs, tous les métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité en France et dans 17 pays à l'international.

