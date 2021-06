Eiffage S A : APRR rugit plus fort à Belfort !

Philippe Nourry, Président-directeur général d'APRR, a inauguré le 1er juin dernier avec Florian Bouquet, Président du Département du Territoire de Belfort, une toute nouvelle signalisation d'animation culturelle et touristique implantée sur l'A36.Les cinq visuels des fameux panneaux « marron » sont griffés Fred Van Deelen. L'emblématique lion de Belfort y trône avec majesté. Exploration détaillée...



Cinq nouveaux visuels déclinés sur six panneaux

Avec quelque 120m2 de surface d'affichage entièrement renouvelée, APRR se taille la part du lion sur le Territoire de Belfort sur l'A36, en matière de signalisation d'animation culturelle et touristique. Six panneaux de 20 m2 chacun ont, en effet, été dévoilés à l'occasion d'un vernissage qui s'est déroulé le mardi 1er juin 2021.

« Il s'agit de rompre la monotonie du voyage, tout en valorisant les monuments ou site remarquables du département traversé », explique Philippe Nourry (voir la vidéo jointe au communiqué officiel).

Les conducteurs et leurs passagers ont dès à présent l'opportunité de repérer, identifier graphiquement et, le cas échéant, découvrir des sites naturels préservés incitant à la détente, à l'évasion...et même à l'aventure.

Parmi eux, le lac de Malsaucy, un plan d'eau ayant conservé son côté sauvage. Il est accessible en quelques tours de roue depuis l'A36 par la sortie n°14.1 pour Fontaine.

Le Roi Lion de Belfort est lui aussi majestueusement signalé par un panneau situé avant la sortie n°6 (sens Beaune-Mulhouse), qui permet d'atteindre rapidement la cité belfortaine. Le célébrissime Lion de Belfort et la citadelle éponyme ont, par ailleurs, été récemment élus monument préféré des Français.



Un chaman de l'illustration : Fred Van Deelen

C'est le célèbre illustrateur hollandais polyglotte, Fred Van Deelen, qui a été choisi pour créer les visuels des « marron » d'A36 et, en l'espèce, ceux du Territoire de Belfort.

Ce sorcier de l'image a plus d'une potion magique dans son sac, distillant tour à tour avec maestria, aquarelles, dessins à l'encre de Chine ou au trait anglais, en passant par la technique de l'acrylique.

Quarante ans après l'installation des premiers panneaux marron de signalisation d'animation culturelle et touristique, APRR réaffirme ici son ambition de transformer son réseau en galerie d'art à ciel ouvert !

Pour ce faire, le groupe autoroutier sollicite des artistes au talent reconnu, tels des dessinateurs de BD (Floch), des graphic-designers (Tino) ou des illustrateurs de référence (Zoé et, bien-sûr, FredVan Deelen) ; tous des grands Manitou de la palette graphique qui n'hésitent pas à aborder et défricher des continents inconnus.

L'aventure en marron se poursuit...

Lire le communiqué de presse : https://presse.aprr.com/panneaux-marron-belfort/